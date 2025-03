Nest Protect wird eingestellt: Google zieht dem smarten Rauchmelder jetzt endgültig den Stecker

Google hat seit vielen Jahren unter dem Dach der Hardware-Tochter Nest den smarten Rauchmelder Nest Protect im Portfolio, der im Laufe der Zeit in mehreren Generationen erschienen ist. Doch die aktuelle wird die letzte sein, denn jetzt hat man die Einstellung des Produkts bekannt gegeben und wird sich wohl vollständig aus dem Bereich der smarten Geräte zurückziehen.



Die Smart Home-Marke Nest befindet sich schon seit vielen Jahren unter dem Dach von Google und wurde vor allem in den letzten Jahren mehr als stiefmütterlich behandelt. Denn das Portfolio macht vor allem durch eine Überalterung von sich reden, durch fehlende neue Generationen, fehlende neue Produkte sowie einer Fast-Unsichtbarkeit. Jetzt trifft es auch eines der ersten Produkte des Unternehmens, mit denen die Geschichte von Nest damals als eigenständiges Startup begonnen hat.

Google hat bekannt gegeben, dass der Nest Protect Rauchmelder eingestellt wird. Das bedeutet, dass die Produktion bereits gestoppt wurde und die Händler nur noch den Lagerstand abverkaufen. Wer also noch an einem solchen smarten Rauchmelder interessiert ist, sollte sehr bald zuschlagen. Google Nest wird das Gerät mit Sicherheit noch mehrere Jahre unterstützen, aber neue Funktionen oder kleinere funktionale Updates sind nicht mehr zu erwarten.

Parallel dazu wird auch das smarte Türschloss Nest x Yale eingestellt, das hierzulande keine Bedeutung hat. Es zeigt, dass sich Nest wohl auch aus der gesamten Sicherheitssparte verabschiedet, nachdem in den letzten Jahren schon die Türsensoren, Fenstersensoren, das Alarmsystem sowie die Nest-Überwachungskameras eingestellt worden sind. Es bleibt nicht mehr viel von der Marke übrig, sodass auch der smarte Rauchmelder wohl nicht das letzte eingestellte Produkt bleiben wird.

Dennoch macht die Ankündigung von Google Nest Mut auf neue Produkte, denn man will den Smart Home-Bereich mit neuen Partnern ausbauen. Das bedeutet, dass Nest wohl in den Hintergrund rückt und nur noch Plattformen bieten will – die dann wohl eher unter dem Dach von Google Gemini stattfinden – statt eigene Hardware bauen zu wollen.

[9to5Google]

