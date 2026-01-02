Pixel Update: Neues Upgrade Program startet, viele neue Pixel-Produkte, Smartphone Awards und Pixel-Aktionen

Die letzte Pixel-Woche 2025 und zugleich die erste Pixel-Woche 2026 geht zu Ende und war sowohl von Rückblicken als auch Vorschauen geprägt. Google konnte mit den Pixel 10-Smartphones nochmal bei den Smartphone-Awards abräumen, wir zeigen euch die kommenden Pixel-Produkte und berichten über das interessante Pixel Upgrade Program. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Die zu Ende gehende Pixel-Woche hat durch den Jahreswechsel natürlich etwas an Umfang verloren, aber dennoch gab es einige interessante Themen, über die wir hier im Blog berichtet haben: Wir haben euch das Pixel Upgrade Program erklärt, zeigen euch die kommenden Pixel-Produkte und berichteten auch über die Smartphone Awards und Smartphone Durability Awards. Wie gewohnt war auch diesmal wieder viel los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Pixel Upgrade Program

Google hat wieder einmal ein neues Smartphone-Abo gestartet, das mit seinem Grundkonzept noch sehr interessant werden könnte – diesmal in Indien. Nutzer zahlen eine monatliche Gebühr, erhalten dafür das Pixel-Smartphone und können je nach vergangener Laufzeit sehr günstig oder kostenlos ein neues Smartphone erhalten. Auch Gratis-Abos sind dabei. Schaut es euch einmal an.

» Pixel Upgrade Program – Google startet neues Smartphone-Abo

Viele neue Pixel-Produkte starten

In diesem Jahr werden viele neue Pixel-Produkte starten, wobei nicht nur Smartphones und Wearables auf der Roadmap stehen. Wir erwarten auch Neuerungen im Bereich der kabellosen Ladelösungen, möglicherweise ein Pixel Tablet 2 oder auch ein Pixel Notebook. Im verlinkten Artikel findet ihr die Zusammenfassung.

» Google startet viele neue Pixel-Produkte in 2026









Pixel in Smartphone-Tests

Die Pixel 10-Smartphones haben im vergangenen Jahr mit guten Ergebnissen die Smartphone-Awards überstanden. Es reichte für mehrere Achtungserfolge, aber leider auch für den Flop des Jahres. Letzten hat man durch das Pixel 10 Pro Fold erzielt, das zum dritten Mal in Folge im Härtetest zerbrochen ist – und diesmal auch noch einen explodierenden Akku im Gepäck hatte.

» Pixel 10 mit Achtungserfolgen bei Smartphone Awards

» Pixel 10 gewinnen und verlieren Smartphone-Härtetests

Pixel 10-Aktionen

Zum Start in das neue Jahr gibt es noch einmal starke Pixel 10-Aktionen im Google Store bei Amazon. Bis zu 30 Prozent Rabatt, kostenlose Pixelsnap-Ladegeräte sowie 100 Euro Eintauschbonus und noch mehr sind drin.

» Das sind die aktuellen Pixel 10-Aktionen

» Alle Pixel-Aktionen im Google Store bei Amazon

