Android: Großes Pixel-Update kommt wohl am Dienstag – mit Feature Drop und dem nächsten Android-Release?

Um schwungvoll in das neue Jahr zu starten, dürfte Google schon am Montag oder Dienstag das nächste Pixel Update veröffentlichen, das eine Reihe von Verbesserungen und vielleicht auch Neuerungen im Gepäck haben kann. Für den ersten Monat des Jahres darf mit einem größeren Pixel-Update, einem eher schlanken Android-Update und vielleicht einigen Überraschungen gerechnet werden. Hier findet ihr alle Infos.



Wir befinden uns nicht nur am Anfang des Jahres, sondern auch noch am Anfang des Monats, sodass in Kürze die erste Runde der Android-Updates und Pixel-Updates ansteht. Nach den großen Updates im November und Dezember könnte es im Januar etwas gemächlicher zugehen. Allerdings steht auch noch ein angedeutetes Feature Drop aus, wir warten auf Android 17 und Google könnte es eventuell schon zum Beginn des Jahres krachen lassen wollen.

Welche Updates sind zu erwarten?

Das Januar-Update wird von Google wie üblich in mehreren Paketen veröffentlicht werden, die in der Regel denselben Aufbau haben: Zunächst gibt es das monatliche Android-Sicherheitsupdate, das in dieser Ausgabe wieder vollständig leer oder nur sehr spärlich gefüllt sein sollte. Denn man veröffentlicht nur noch alle drei Monate das vollständige Paket – zuletzt im Dezember – während es in der Zwischenzeit nur dringliche Bugfixes gibt. Parallel dazu gibt es die monatlichen Pixel-Fixes, die stets eine Überraschung sind.

Spannend wird es bei den weiteren Updates, die immer wieder eine Wundertüte sind. Das große Dezember Feature Drop ist ausgefallen, dafür gab es schon im November ein Pixel Feature Drop. Im vergangenen Jahr gab es statt der üblichen vier Pakete ganze sechs Runden, sodass wir auch im Januar damit rechnen könnten. Im weiteren Verlauf des Monats steht außerdem die zweite Beta von Android 16 QPR3 an und wir warten nach wie vor auf den ersten Release von Android 17.









Wann kommt das Update?

Google veröffentlicht die Updates normalerweise am ersten Montag oder Dienstag eines Monats und weicht davon nur sehr selten ab. Weil es in den letzten Tagen bekanntlich eine ganze Reihe von Feiertagen gegeben hat, wäre es gut möglich, dass es eher der Dienstag und nicht der Montag werden wird. Das ist schlussendlich nur ein Tag Unterschied, aber in jedem Fall rechnen wir in der kommenden Woche damit. Sollte es einen neuen Android-Release geben – Android 16 QPR3 Beta 2 oder Android 17 Dev 1 – ist mit diesen am Mittwoch zu rechnen.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Dank der mittlerweile sehr langen Pixel Update-Garantie können wir auch im Jahr 2026 noch die Regel unterstreichen, dass alle Smartphones mit Tensor-SoC das Update erhalten. Das bedeutet, dass alle Smartphones ab dem Pixel 6 aufwärts mit dem monatlichen Update versorgt werden. Vom Pixel 6 bis zum Pixel 10, alle Budget-Geräte, das Pixel Tablet sowie natürlich die Foldables.

Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen Überblick über die Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

