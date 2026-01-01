Viele neue Google-Produkte starten: Mit diesen neuen Apps, Geräten und Plattformen ist 2026 zu rechnen

Der Jahreswechsel ist vollbracht und nach zahlreichen Rückblicken wollen wir uns nun der anderen Richtung widmen – nämlich nach vorn: Google wird auch im Jahr 2026 wieder viele neue Produkte vorstellen, Apps präsentieren, Geräte auf den Markt bringen und vielleicht auch Plattformen starten, die noch sehr relevant werden können. In diesem Artikel findet ihr eine Übersicht über alle neuen Google-Produkte, die wir für 2026 erwarten – schon jetzt eine lange Liste.



Google hat eine sehr breite Produktpalette, die von Jahr zu Jahr immer weiter wächst – sowohl in der Breite als auch durch die Fortführung und Aktualisierung bestehender Angebote. Auch 2026 wird es wieder viele Neuzugänge geben, mit denen man die Nutzer für sich gewinnen will. Es stehen sowohl die üblichen Nachfolgeprodukte auf dem Plan, als auch das eine oder andere neue Produkt, einige Wiedereinstiege, größere Updates und mehr.

Für regelmäßige Leser dieses Blogs gibt es keine großen Überraschungen, denn natürlich halten wir euch 365 Tage im Jahr über alle wichtigen Entwicklungen auf dem Laufenden. Für diesen Artikel wurde keine Glaskugel herausgeholt, sondern lediglich die Entwicklung beobachtet, es werden fortlaufende Produkte aufgelistet, einiges ist sogar schon offiziell angekündigt worden und wieder anderes hat einfach eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit auf ein Erscheinen.

Wir haben euch bereits die neuen Pixel-Produkte für 2026 vorgestellt und auch alle eingestellten Google-Produkte 2025 aufgelistet. Jetzt schauen wir uns an, mit welchen neuen Produkten in den kommenden zwölf Monaten zu rechnen ist. Das eine oder andere Produkt könnte schon in wenigen Wochen starten.









Android 16 QPR3

Beginnen wir mit einem Produkt, das praktisch schon angekündigt ist: Google wird im März das neue Android 16 QPR3 auf die Pixel-Smartphones ausrollen – der sogenannte ‚Feature Drop Release‘. Erst Anfang Dezember wurde die erste Beta veröffentlicht, sodass wir sowohl die Existenz als auch das Enddatum dieser Version bereits jetzt sehr genau kennen.

» Das sind die wichtigsten Neuerungen in der Android 16 QPR3 Beta

Android 17

Google wird mit Android in die nächste Generation gehen, wobei man sich aktuell überraschend viel Zeit lässt. Eigentlich rechnen wir schon seit November mit dem baldigen Start von Android 17, doch nach wie vor wurde keine Entwicklervorschau für das neue Betriebssystem veröffentlicht. Es ist daher damit zu rechnen, dass Google diese im Januar starten wird. Schon jetzt wissen wir sehr genau, was darin enthalten sein sollte:

» Das werden die wichtigsten Themen für Android 17

Android 18

Wir wollen wir nicht den übernächsten Schritt vor dem nächsten tun, doch gegen Ende des Jahres 2026 ist dann schon wieder mit einer Vorabversion von Android 18 zu rechnen. Die schnelle Versionsfolge sorgt mittlerweile dafür, dass wir bis zu drei Android-Generationen pro Jahr haben. Es steht zu erwarten, dass das 2026 nicht anders sein wird.

Android XR

Streng genommen hat Google das Betriebssystem Android XR bereits gestartet und auch schon mehrfach angekündigt. Doch bisher kommt es nur auf einem einzigen Gerät zum Einsatz, soll in diesem Jahr aber so richtig abheben. Es stehen viele Smart Glasses von größeren Herstellern in den Startlöchern, die Android XR erstmals etwas breiter bekannt machen sollen. Die aktuelle Entwicklung deutet darauf hin, dass Google den Smart Glasses-Bereich schon jetzt mit Android XR fest in den Händen hat.

» Android XR wird wohl zum nächsten großen Google-Erfolg









Gemini 3.5 & Gemini 4

Mit Gemini-Prognosen für das Jahr 2026 könnte man mehrere Artikel füllen, doch diese sind gar nicht so leicht zu treffen. Das KI-Modell entwickelt sich extrem rasant weiter, hat immer neue Stärken, neue Ableger, wird in immer mehr Apps integriert und soll noch omnipräsenter werden. An Gemini wird es möglicherweise schon in diesem Jahr auch außerhalb der Google-Produkte kaum noch ein Vorbeikommen gehen. Eine Prognose ist kaum möglich, doch weil Gemini in diesem Artikel nicht fehlen darf, sagt uns die Glaskugel, dass wir im Frühjahr mit Gemini 3.5 und im Herbst mit Gemini 4 rechnen dürfen.

» Google bringt Gemini jetzt auch in eure Kühlschränke

Android-ChromeOS

Die Fusion von Android und ChromeOS wird ein sehr großes Thema werden – ganz ohne Frage. Denn es ist der Start von Android auf der wohl größten Plattform neben dem Smartphone und kann dessen Bedeutung noch einmal sehr viel höher schrauben. Gleichzeitig könnte es erstmals die beiden Welten wirklich nahtlos und komfortabel miteinander verbinden. Und zu guter Letzt ist es für die Zukunft von ChromeOS bzw. die hoffentlich reibungslose Abwicklung des Betriebssystems von größter Bedeutung. Für eine schnelle Übersicht findet ihr im folgenden Artikel viele Infos:

» Google bringt Android auf den Desktop

Aluminium OS

Als Teil des Desktop-Anlaufs von Android wird Google das neue Betriebssystem Aluminium OS starten. Über dieses sind schon überraschend viele Details bekannt geworden, die von einem ganz neuen KI-Ansatz für Betriebssysteme sprechen, über die Konvertierung von Android-Apps auf diese Plattform, über die Einstellung von ChromeOS und mehr. Aluminium dürfte der Nachfolger von Chrome werden – was selbst namenstechnisch sehr gut passt. In den folgenden Artikel findet ihr mehr Infos zu Aluminium OS:

» Das ist Googles neues Betriebssystem Aluminium OS

» Aluminium OS bringt wohl Gemini auf den Desktop

Google Disco Browser

Google will auch das Browsing revolutionieren und hat dafür kürzlich einen ganz neuen Browser geschaffen, der sich voll und ganz der KI widmen soll. Zwar ist bislang nur eine einzige Funktion bekannt geworden, doch diese hat es bereits in sich: Google Disco verwandelt Informationsstränge aus mehreren Webseiten in eine einzelne interaktive Web-App mit schick aufbereiteten Darstellungen. Für 2026 erwarten wir viele weitere Funktionen und eine breitere Zugänglichkeit – vielleicht auch in einem bislang noch nicht erkennbaren Zusammenspiel mit Google Chrome.

» So funktioniert Google Disco

» Google Disco zeigt die Zukunft des Web









Google CC

Mit Google CC hat die Labs-Abteilung kürzlich ein ganz neues Produkt vorgestellt, das für sich zwar ganz nett wirkt, aber nicht umsonst unter dem Dach von Google Labs zu finden ist. Daraus dürfte eine größere Plattform entstehen, vielleicht auch für Gemini, die die zahlreichen Informationen in den Google-Diensten übersichtlich zusammenfassen soll. Für 2026 sind größere Neuerungen zu erwarten.

» Das ist Google CC

Google TV Streamer Pro

Der Google TV Streamer ist als Nachfolger des Chromecast in große Fußstapfen getreten und in diesen wohl noch nicht ganz so erfolgreich. Es ist daher anzunehmen, dass Google zeitnah mit einem Nachfolger oder einer Erweiterung nachlegen wird. Schon seit damals gibt es Gerüchte über einen Google TV Streamer Pro. 2026 könnte aber auch die zweite Generation vor der Tür stehen und hinter vorgehaltener Hand gibt es sogar schon Spekulationen über eine Chromecast-Rückkehr. Wir dürfen gespannt sein, auch in Bezug auf den folgenden Punkt.

Google Home Smart Speaker & mehr

Selten lag zwischen einer Google-Ankündigung und dem geplanten Release so viel Zeit: Der schon vor vier Monaten angekündigte Google Home Smart Speaker wird erst im Frühjahr erscheinen und ist praktisch jetzt schon vergessen. Googles Marketing wird mit Sicherheit die Werbetrommel rühren und Gemini ein Übrigens tun. Es ist zu erwarten, dass der Smart Speaker nicht allein kommt, sondern vielleicht auch ein Smart Display im Gepäck haben wird und noch weitere Smart Home-Hardware.

» Das ist der neue Google Home Smart Speaker

Smart Glasses

Smart Glasses werden ebenfalls eine sehr große Rolle spielen, denn Google hat allein schon im Interesse der Gemini-Verbreitung große Pläne. Es sind nicht weniger als drei Produktkategorien geplant, die man bereits angekündigt hat und im nächsten Jahr mit den entsprechenden Geräten gefüllt werden sollen. Google hat eine Reihe namhafter Partner gewonnen, wird weiterhin auf Samsung setzen und offene Plattformen schaffen wollen. Pixel Glasses soll es wohl zunächst nicht geben, aber dafür neue Brillen der Google-Tochter Magic Leap.

» Das sind die neuen Android XR Smart Glasses









Pixel

Natürlich wird das Jahr 2026 wieder viele neue Pixel-Produkte hervorbringen. So viele und so relevante, dass wir diesen bereits gestern einen eigenen Artikel gewidmet haben. Daher an dieser Stelle nur die Kurzform: Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL, Pixel 11 Pro Fold, Pixel 9a, Pixel Buds Pro 3, Pixel Watch 5, Pixel Notebook, Pixel Tablet 2. Viele Details zu all diesen Geräten findet ihr im verlinkten Artikel.

» Das sind die kommenden Pixel-Produkte für 2026

Tensor G6

Runden wir das Ganze noch ab: Google wird nicht nur viele neue Pixel-Smartphones auf den Markt bringen, sondern diese auch mit einem neuen Tensor G6-SoC versehen. Mit dem Tensor G5 hat man den großen Schritt in die Unabhängigkeit gewagt, war damit erneut recht erfolgreich, und kann darauf jetzt mit hoffentlich starken Leistungen aufbauen.

Und vieles mehr

Auch das Jahr 2026 wird vermutlich wieder viele neue Google-Produkte hervorbringen. Insbesondere im KI-Bereich ist mit vielen experimentellen Neustarts und sicherlich auch Einstellungen zu rechnen, denn Google wird das Portfolio weiter festigen und natürlich auch ausbauen wollen. Dazu kommt vielleicht die eine oder andere Hardware-Überraschung, es wird natürlich viele Software-Updates rund um Android, Chrome und die großen Plattformen geben und vieles mehr. Doch wir wollen die Glaskugel nicht überstrapazieren – auch die obige Liste enthält schon genügend Dinge, auf die man sich freuen darf.

Letzte Aktualisierung am 2025-12-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.