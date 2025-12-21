Google Disco: Neuer KI-Browser zeigt die Zukunft des Web, der Browser, Apps und Betriebssysteme (Meinung)

Nach zaghaften Anläufen in den letzten Jahren ist zuletzt ein echter Wettlauf um die KI-Browser entbrannt, bei dem natürlich auch Google aufgrund des enorm breiten Portfolios ganz vorn mitspielt. Vielleicht auch als Ergebnis daraus ist vor wenigen Tagen das neue Produkt Google Disco hervorgegangen, das sehr viel mehr als nur ein KI-Browser ist. Dieser zeigt uns die Zukunft des Browsers, des Webs und vielleicht auch der Apps.



Die Künstliche Intelligenz zieht überall ein, wo digitale Dienste im Einsatz sind – mittlerweile auch im Browser. Erst vor wenigen Monaten wurde Gemini in Google Chrome gestartet, ChatGPT hat den Atlas-Browser veröffentlicht, Perplexity ist mit Comet unterwegs, Brave ist der Pionier und auch sonst gibt es im Bereich der KI-Browser derzeit viel Auswahl. Das kann man als hilfreich erachten, doch grundsätzlich unterscheiden sich die Umsetzungen derzeit kaum.

Google ist jetzt mit dem Start von Google Disco einen ganz neuen Weg gegangen, der mit dem bestehenden Chrome-Browser derzeit noch undenkbar wäre. Das neue Disco hat mehr Anleihen an einem Produkt wie NotebookLM oder dem Google KI-Modus als am Chrome-Browser. Es geht nicht mehr darum, die Inhalte so anzuzeigen, wie sie die Webmaster entworfen haben, sondern hauptsächlich um die Aufbereitung der Inhalte in eine völlig andere Form. Wir haben euch den neuen „Browser“ erst gestern ausführlich im verlinkten Artikel vorgestellt – schaut unbedingt einmal in den Google Disco-Artikel herein.

Diese Aufbereitung ist für Endnutzer in vielen Fällen sicherlich sehr praktisch, hat gleichzeitig aber auch sehr große Auswirkungen. Jeder Nutzer sieht andere Inhalte, bei der Aufbereitung können Informationen verlorengehen oder hinzugefügt werden. Und was das Wichtigste für die Zukunft des gesamten Web ist: ALLE Webseitenbetreiber – ohne Ausnahme (!) – werden mit einem Browser wie Disco zu Inhaltslieferanten degradiert. Sie können sich nicht mehr abheben, keine Leserschaft aufbauen und auch keine Monetarisierung anwenden.









Google Disco ist die Zukunft des Browsers, des Webs und der Apps

Ich denke, dass Google Disco ein wirklich revolutionäres Produkt ist – sowohl im positiven als auch negativen Sinne. Das Konzept kann den Browser vollständig verändern und das Web auf eine ganz neue Stufe heben. Dass bei einer Revolution viele alte Zöpfe abgeschnitten und auf etablierte Systeme keine Rücksicht mehr genommen werden kann, gehört dazu. Aber es schafft auch ganz neue Möglichkeiten. Ich bin als Blogger selbst betroffen und gehöre wohl zur aussterbenden Rasse, aber ohne mutige Schritte oder Revolutionen würden wir heute noch ohne Räder und Feuer in der Höhle sitzen. Natürlich leicht überspitzt gesagt.

Aber Google Disco zeigt nicht nur die Zukunft des Web und der Browser, sondern bringt auch erstmals das Konzept der dynamischen Apps in die breite Masse. Jede App wird individuell aufgebaut, lässt sich beliebig anpassen, schafft personalisierte Zugänge und lässt sich von jedem einzelnen Nutzer perfektionieren. Die Zeiten der statischen Apps sind bald vorbei. Ich hatte schon vor einigen Monaten hier im Blog von den zukünftigen dynamischen KI-Apps sowie langfristig dem dynamischen KI-Betriebssystem berichtet. Disco zeigt das Konzept und mit dem im nächsten Jahr startenden Google Aluminium OS könnte der Weg bereitet werden.

Wir dürfen gespannt sein, in welche Richtung sich das noch entwickelt. Der „Browser“ Google Disco ist ein völlig neues Produkt und die GenTabs-Funktion nur das erste Feature, dem in den nächsten Monaten viele weitere folgen sollen. Ich denke, wir erleben hier nach der ersten KI-Welle einen ganz neuen Anfang in vielen Bereichen.

