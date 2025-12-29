Gemini Nano Banana: So lässt sich Googles starke KI-Bildbearbeitung auch professionell einsetzen (Galerie)

Google hat die Messlatte für die KI-Bildbearbeitung mit Gemini Nano Banana in vielen Bereichen sehr hoch gehängt und legt immer weiter nach. Mit dem kürzlichen Start des Pro-Modells ist nun auch ein professioneller Einsatz denkbar, der vermutlich noch nicht ganz so häufig stattfindet. Jetzt haben die Entwickler eine Reihe praktischer Tipps und Anwendungsfälle veröffentlicht: Digitales Anprobieren, Produktdesign oder auch die Kunstfusion.



Mit Gemini Nano Banana ist Google ohne Frage ein ganz großer Coup gelungen, der nicht nur den Bereich der KI-Bildbearbeitung vorangebracht hat, sondern auch das gesamte Gemini-Ökosystem. Auch wenn dahinter ernsthafte Anstrengungen stehen und sehr viele Ressourcen in die Entwicklung gesteckt wurden, hat das Ganze auch wegen der Bezeichnung noch das Image eines Spaßprojekts. Sicherlich macht das Spaß, aber spätestens seit dem Start der Pro-Version vor einigen Wochen zeigt sich, dass man das Tool auch in seriösen Bereichen anwenden kann.

Sowohl die Grundversion von Gemini Nano Banana als auch das Pro-Modell zeichnen sich dadurch aus, dass sie Bilder perfekt bearbeiten können, ohne unschöne Rückstände zu hinterlassen. Vielleicht mag es die eine oder andere physikalische Ungenauigkeit geben, die die Bilder unwirklich wirken lassen, aber Bearbeitungsspuren sind niemals sichtbar. Für Auffälligkeiten sorgen eher die absurden Darstellungen, die natürlich nicht real sind. Ändert man das Motiv, bleibt die Qualität erhalten und man erhält gut nutzbare Ergebnisse.

Nachdem wir euch kürzlich den perfekten Prompt für Gemini Nano Banana (Pro) und dessen Aufbau gezeigt haben, wollen wir uns jetzt dem professionellen Bereich widmen. Heute beschäftigen wir uns mit der sowohl für private als auch berufliche Zwecke gedachten ernsthaften Bildbearbeitung. Google zeigt uns praktischen Szenarien, die mit diesem Tool ebenfalls möglich sind, ohne die Augenbrauen heben zu müssen. Es geht um das digitale Anprobieren, die Kunstfusion oder sogar das Produktdesign.









Digitales Anprobieren

Mit Nano Banana könnt ihr sehr einfach beliebige Personen oder Figuren in eine ganz neue Szenerie versetzen. Dabei lässt sich nicht nur der Hintergrund ändern, sondern auch alle denkbaren Details des Originalmotivs. Das reicht vom Setting der Szene über die Kleidung bis zur Frisur der abgebildeten Personen, geht über die Körperhaltung bis hin zu den sonstigen Accessoires. Es lassen sich ganz neue Motive entwerfen, bei denen dennoch die Gesichtszüge der Personen erhalten bleiben. Das ist eines der Markenzeichen von Nano Banana, bei dem die einzelnen Personen weiterhin erkennbar sind. Auf obigem Foto könnt ihr das im Detail sehen, denn es wurde lediglich das linke Foto hochgeladen und das rechte als Ergebnis ausgespuckt. Erstellt wurde das Bild mit dem folgenden Prompt:

Stell dir mich als Jazzsängerin der 1920er Jahre in einem verrauchten Club vor. Behalte mein Gesicht bei, zieh mir ein elegantes Pailletten Kleid an und verwende eine Black-and-White-Ästhetik.

Ihr könnt deutlich festlegen, welche Elemente unverändert bleiben oder angepasst werden sollen. Etwa „Gesicht und Körperbau beibehalten“ oder auch „Kleidung ändern zu…“ Die Anfragen müssen eindeutig formuliert sein, dann funktioniert es auch. Aber auch Elemente können entsprechend verwendet werden, wie etwa beim Prompt „Ziehe die Jacke der Frau auf diesem Foto einer Schaufensterpuppe an. Verwende einen sauberen weißen Hintergrund mit sanfter Studiobeleuchtung.“

Produktdesign

Sogar mit Produktfotos von eher minderer Qualität lässt sich als Endergebnis ein professionelles Werbemittel erstellen. Im obigen Beispielbild könnt ihr sehen, wie die eher schnell fotografierte Cornflakes-Packung in ein ganz neues Licht gerückt wird. Selbst das Bild auf der Packung wird gegen eine professionellere Variante ausgetauscht wird, die beim Marketing oder Produktdesign-Team vielleicht überlegen könnte. Erstellt wurde das mit dem folgenden Prompt:

Erstelle ein fotorealistisches Bild dieser Cornflakes auf einem Retro-Frühstückstisch aus den 1960er Jahren in einer hell beleuchteten Küche. Gestalte das Foto so, dass es wie eine ganzseitige Anzeigenkampagne für soziale Medien aussieht.

Sogar mit einer Figur könnt ihr schnell etwas Professionelles zaubern, etwa mit dem folgenden Prompt: „Erstelle eine professionelle, hochauflösende Produktaufnahme dieser Figur. Platziere diese auf einer polierten Betonoberfläche mit einem tiefen marineblauen Hintergrund mit Farbverlauf. Verwende eine Dreipunkt-Softbox-Beleuchtung.“. Verwendet einfach Befehle, die sich auf die Darstellung, Kameraästhetik oder Umgebung und Beleuchtung konzentrieren.









Kunstfusion

Möchtet ihr verstärkt im künstlerischen Bereich unterwegs sein, ist das mit Gemini Nano Banana (Pro) ebenfalls möglich. Ihr könnt mehrere eher unkonventionelle Bilder oder Ideen miteinander kombinieren, aber auch ein Produkt ganz neu in Szene setzen. Ladet einfach eines oder mehrere Bilder hoch und weist Gemini ausdrücklich an, diese verwandeln oder mehrere Bilder miteinander kombinieren zu wollen. Obiges Beispiel ist mit dem folgenden Prompt entstanden:

Verwandle das Motiv aus dem hochgeladenen Bild in eine Figur im Stil eines Kinderzeichentrickfilms. Passe den Cartoon-Look an, interpretiere die Figuren jedoch so neu, als gehörten sie in die Welt der Zeichentrickfilme.

Als weiteres Beispiel hat man den Prompt „Eine hochauflösende, kommerzielle, minimalistische Luxusfotografie dieses [Produkts], das vorsichtig zwischen Daumen und Zeigefinger gehalten wird. Sauberer weißer Hintergrund, extrem geringe Schärfentiefe.“ veröffentlicht. Für den schnellen Einsatz muss keine echte Werbefotografie oder Kunst mehr erstellt werden, denn Gemini zaubert das einfach mit den richtigen Eingaben.

