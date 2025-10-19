Smart Home: Google bringt neues Smart Display und Smart Speaker – der echte Neustart kommt erst 2026

Google hat erst vor wenigen Tagen den Smart Home-Neustart rund um Google Home angekündigt, der wenig überraschend das KI-Modell und dessen Integrationen in den Mittelpunkt stellt. Der Gemini-Rollout ist bereits angelaufen, doch neue Hardware wird noch etwas länger auf sich warten lassen. Wie jetzt bekannt geworden ist, wird Google sowohl einen Smart Speaker als auch ein Smart Display auf den Markt bringen.



Google hat den Oktober mit dem großen Smart Home-Event mit vielen Ankündigungen eröffnet, von denen die Nutzer bisher allerdings noch nicht so viel gemerkt haben. Denn neben der neuen App sowie der langsam wachsenden Verfügbarkeit von Gemini for Home gibt es noch nichts Greifbares. Die Vermutung liegt daher nahe, dass der tatsächliche Neustart erst im kommenden Jahr eingeläutet werden wird.

Neuer Smart Speaker und neues Smart Display

Um nicht völlig blank dazustehen, wurde der neue Google Home Speaker angekündigt, den man schon vorab mehrfach in Teasern gezeigt hat. Dabei handelt es sich um einen ganz neuen Smart Speaker, der alle bisherigen Merkmale über Bord wirft: Es gibt ein ganz neues Design, einen neuen Namen, man wirft die Marke Nest über Bord, trennt sich vom Google Assistant, bringt Gemini und positioniert das Gerät strukturell im Zentrum des Smart Homes. Der größte Wermutstropfen ist, dass der Smart Speaker nicht vor Frühjahr 2026 starten wird.

Vor wenigen Tagen ist im Rahmen eines Interviews bekannt geworden, dass Google auch ein neues Google Home Smart Display auf den Markt bringen wird. Vermutlich ebenfalls erst im Frühjahr, denn dieses Gerät hat man abseits der Erwähnungen noch gar nicht angekündigt und natürlich auch nicht gezeigt. Es steht zu vermuten, dass beide Geräte parallel starten werden.









Neue Kameras?

Google hat auch die neuen Nest Kameras angekündigt, die durch die Gemini-KI eine ganze Reihe von neuen Möglichkeiten bieten sollen. Allesamt Software-basiert und in keinem echten Zusammenhang mit der neuen Hardware. Ich hatte daher hier im Blog bereits gewarnt, dass ihr die neuen Nest-Kameras nicht kaufen und stattdessen auf den wirklichen Neustart im nächsten Jahr warten solltet. Wer sie dennoch jetzt kauft, sei zumindest vorab gewarnt.

Smart Home-Neustart erst 2026

Das gesamte Google Home-Event in der vorvergangenen Woche war eher eine Gemini-Show und war dem Erfolgsdruck des KI-Modells geschuldet. Es wurde deutlich, dass die Hardware-Abteilung nicht mithalten kann: Warum kündigt man einen Smart Speaker sechs Monate vorher an? Warum wird das Smart Display noch nicht einmal erwähnt? Und warum haben die Kameras absolut keinen Schritt nach vor getan? Stichwort: Heiße Nadel.

Ich mutmaße, dass Google im April 2026 – einen Monat vor der I/O – zu einem Smart Home-Event lädt, das den neuen Smart Speaker hervorbringen wird, das neue Smart Display, einen weiteren Ableger des Google TV Streamer und vielleicht weitere neue Smart Home-Hardware von Sensoren bis zu Kameras. Wir dürfen gespannt sein, was da noch so alles kommt, um Gemini in die Smart Homes einziehen zu lassen.

