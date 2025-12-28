Pixel Upgrade Program: Google startet ein interessantes Smartphone-Abo – bringt stets aktuelle Geräte (Indien)

Rund um die Pixel-Smartphones versucht sich Google immer wieder an neuen Dienstleistungen und hat kürzlich ein Angebot gestartet, das sicherlich auch weltweit umgesetzt werden könnte: Mit dem Pixel Upgrade Program gibt man indischen Nutzern die Möglichkeit, sich mit einem Abo zu binden und dafür in kurzen Abständen stets neue Pixel-Smartphones zu erhalten. Es ist der Neustart eines bereits mehrfach erprobten Smartphone-Abos.



Google hat bereits mehrfach mit Smartphone-Abos experimentiert, um die Nutzerschaft noch loyaler werden zu lassen und an die Pixel-Smartphones zu binden – was natürlich nicht zu deren Nachteil sein soll. Nach einer mehrjährigen Testphase wurde schon vor längerer Zeit das Aus des Pixel Pass angekündigt, den man als „die neue Art, ein Smartphone zu besitzen“ beworben hatte. Jetzt gibt es den Neustart für den indischen Markt, mit ähnlichem Konzept und vielleicht auch neuem Elan.

Das neue Angebot nennt sich Pixel Upgrade Program und funktioniert recht einfach: Statt ein Pixel-Smartphone zum Vollpreis zu kaufen, bekommen die Nutzer das Gerät im Rahmen eines Abos. Zu Beginn stellt Google das Smartphone daher kostenfrei bereit und die Nutzer binden sich für 24 Monate an das Abo, um das Smartphone abzubezahlen. Entfernt vergleichbar mit einem Bankkredit oder den teuren Smartphone-Tarifen der Mobilfunkbetreiber. Die Preise sind aufgrund des vollkommen anderen Marktes an dieser Stelle nicht relevant, doch das Konzept ist weltweit adaptierbar, daher die Umrechnung: Etwa 30 Euro pro Monat.

Doch Google bietet nicht nur diese Kreditform, sondern auch weitere Vorteile: Man setzt zusätzlich auf ein Leasingsystem, das den Nutzern stets neue Smartphones verspricht. Nach Ende der Laufzeit gehört das bis dahin abgezahlte Smartphone vollständig den Nutzern und sie können ein neues Abo beginnen. Wer schon vorher upgraden will, kann das tun – daher auch der Name des Programms. Dabei kommt ein simples Konzept zum Einsatz, das sich für beide Seiten lohnt.









Smartphone-Upgrade mit Leasingkonzept

Zwischen dem 9. und 15. Monat des Abos haben die Nutzer die Möglichkeit, ihr Smartphone gegen ein neues Pixel einzutauschen. Für das neue Smartphone müssen sie nicht viel Geld in die Hand nehmen, denn es werden die bereits bezahlten Gebühren abgezogen und der Restwert des ursprünglichen Smartphones – das wieder abgegeben werden muss – wird ebenfalls abgezogen. Somit können sich die Nutzer für vergleichsweise wenig Geld in jedem Jahr ein neues Pixel-Smartphone holen. Google kümmert sich um den Weiterverkauf des Altgeräts.

Weitere Vorteile des Programms sind es, dass die Nutzer bis zu 12 Monate Google AI Pro gratis erhalten, bis zu sechs Monate Fitbit Premium und bis zu drei Monate YouTube Premium. Diese Gratis-Zeiträume beginnen bei jedem Smartphone-Wechsel von vorn, sodass es sich erneut lohnt, sich einmal pro Jahr ein neues Pixel zu holen. Man erhält stets ein brandaktuelles Pixel mit vielen Gratis-Abos und muss sich nicht um den Weiterverkauf des alten Geräts kümmern.

Ich denke, dass das für beide Seiten lukrativ ist: Die Nutzer profitieren von stets aktuellen Geräten und schlanken Preisen. Google profitiert von einer starken Nutzerbindung und bedient den Zweitmarkt. Das wäre sicherlich auch für den internationalen Markt interessant, allerdings vermute ich, dass man es in den Schwellenländern belässt, um die recht hohen Kaufpreise zumindest gefühlt zu drücken.

