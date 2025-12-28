Google Play Store Aktion: Diese 90 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Am letzten Sonntag des Jahres gibt es im Google Play Store sehr viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die neuen Google-Produkte für 2026, erklären das im Test befindliche Pixel Upgrade Program und zeigen euch euren Google Fotos-Jahresrückblick sowie den YouTube Music Jahresrückblick.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

Apps
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
IPTV Smart Player Pro
Entwickler: Dmitri Iasibas
Preis: Kostenlos
Bubbles Charging animation
Bubbles Charging animation
Bubbles Charging animation
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
JPEG Optimizer PRO
JPEG Optimizer PRO
JPEG Optimizer PRO
Entwickler: MIXAImaging
Preis: Kostenlos
MDScan + OCR
MDScan + OCR
MDScan + OCR
Entwickler: MIXAImaging
Preis: Kostenlos
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Garage Ringtones Pro
Entwickler: Appflow Software
Preis: Kostenlos
Volume Booster Max Pro
Volume Booster Max Pro
Volume Booster Max Pro
Entwickler: WetcRun
Preis: 2,99 €
monocles chat, ethical pioneer
monocles chat, ethical pioneer
monocles chat, ethical pioneer
Entwickler: Arne-Brün Vogelsang
Preis: Kostenlos
Conversations (Jabber / XMPP)
Conversations (Jabber / XMPP)
Conversations (Jabber / XMPP)
Entwickler: Daniel Gultsch
Preis: Kostenlos
Sehtafeln
Sehtafeln
Sehtafeln
Entwickler: Fonlow
Preis: Kostenlos
Contacts Widget - Speed Dial
Contacts Widget - Speed Dial
Contacts Widget - Speed Dial
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Stabilize Video: Stable Video
Entwickler: TAPUNIVERSE
Preis: Kostenlos
Scan Text From Image English
Scan Text From Image English
Scan Text From Image English
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
InsideVPN: Premium VPN Proxy
InsideVPN: Premium VPN Proxy
InsideVPN: Premium VPN Proxy
Entwickler: Xylo Solution LLC
Preis: Kostenlos
Video Live Wallpaper Maker
Video Live Wallpaper Maker
Video Live Wallpaper Maker
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Analog Classic 23 Wear OS 4+
Analog Classic 23 Wear OS 4+
Analog Classic 23 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Digital Basic 5 Wear OS 4+
Digital Basic 5 Wear OS 4+
Digital Basic 5 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Diver Classic 11 Wear OS 4+
Diver Classic 11 Wear OS 4+
Diver Classic 11 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Manager Watch Face
Manager Watch Face
Manager Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Analog Classic 17 Wear OS 4+
Analog Classic 17 Wear OS 4+
Analog Classic 17 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Digital Basic 3b Wear OS 4+
Digital Basic 3b Wear OS 4+
Digital Basic 3b Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Analog Classic 1 Wear OS 4+
Analog Classic 1 Wear OS 4+
Analog Classic 1 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Contour Analog WF Wear OS 4+
Contour Analog WF Wear OS 4+
Contour Analog WF Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Analog Classic 20 Wear OS 4+
Analog Classic 20 Wear OS 4+
Analog Classic 20 Wear OS 4+
Entwickler: OQ Watchfaces
Preis: Kostenlos
Crimson Analog Watch Face
Crimson Analog Watch Face
Crimson Analog Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Spectre 2 Digital Watch Face
Spectre 2 Digital Watch Face
Spectre 2 Digital Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Vega Hybrid Watch Face
Vega Hybrid Watch Face
Vega Hybrid Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Nomad Hybrid Watch Face
Nomad Hybrid Watch Face
Nomad Hybrid Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Mohawk Watch Face
Mohawk Watch Face
Mohawk Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Eclipse Watch Face for Wear OS
Eclipse Watch Face for Wear OS
Eclipse Watch Face for Wear OS
Entwickler: Prime Design
Preis: Kostenlos
MOON KNIGHT Digital Watch Face
MOON KNIGHT Digital Watch Face
MOON KNIGHT Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
ODYSSEY Digital Watch Face
ODYSSEY Digital Watch Face
ODYSSEY Digital Watch Face
Entwickler: LIBERTY WATCH FACES™
Preis: Kostenlos
Arcs N6 Watch Face
Arcs N6 Watch Face
Arcs N6 Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Apex Analog Watch Face
Apex Analog Watch Face
Apex Analog Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Spectre Hybrid Watch Face
Spectre Hybrid Watch Face
Spectre Hybrid Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Vulkan Hybrid Watch Face
Vulkan Hybrid Watch Face
Vulkan Hybrid Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Luminous Hybrid Watch Face
Luminous Hybrid Watch Face
Luminous Hybrid Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Nocturnal Hybrid Watch Face
Nocturnal Hybrid Watch Face
Nocturnal Hybrid Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos
Rogue Black Digital Watch Face
Rogue Black Digital Watch Face
Rogue Black Digital Watch Face
Entwickler: Active Design Watch Face
Preis: Kostenlos

Spiele
Wahrheit oder Pflicht Pro
Wahrheit oder Pflicht Pro
Wahrheit oder Pflicht Pro
Entwickler: TRYONI ARTS
Preis: Kostenlos
Amerta
Amerta
Amerta
Entwickler: Manja Studio
Preis: Kostenlos
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
Space Shooter: Galaxy Attack
Entwickler: 1SOFT
Preis: Kostenlos
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Shadow Knight Ninja Fight Game
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Empire Warriors - Offline Game
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
Survival Island: Evolve Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Summoners Era: Idle Strategy
Entwickler: Fansipan Limited
Preis: Kostenlos
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
Burning Sky VIP
Entwickler: SHMUP Games
Preis: Kostenlos
Stick Warrior SuperHero Dragon
Stick Warrior SuperHero Dragon
Stick Warrior SuperHero Dragon
Entwickler: Super Dragon Legends PVP
Preis: Kostenlos
Infinite Launch
Infinite Launch
Infinite Launch
Entwickler: Qookie Games
Preis: Kostenlos
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Kids' Puzzle: Toddlers Game 3+
Entwickler: GiftBox Games
Preis: Kostenlos
City Destructor HD
City Destructor HD
City Destructor HD
Entwickler: NODETRACK
Preis: Kostenlos
One Shot
One Shot
One Shot
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Balloons Pop PRO
Balloons Pop PRO
Balloons Pop PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Search Challenge PRO
Word Search Challenge PRO
Word Search Challenge PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Present Tenses Test PRO
Present Tenses Test PRO
Present Tenses Test PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Word Connect - Fun Puzzle Game
Word Connect - Fun Puzzle Game
Word Connect - Fun Puzzle Game
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Knife Hit
Knife Hit
Knife Hit
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
AirComando
AirComando
AirComando
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
mySolar - Build your Planets
mySolar - Build your Planets
mySolar - Build your Planets
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Jewels Premium Match 3 Puzzles
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Water Sort Puzzle - Premium
Water Sort Puzzle - Premium
Water Sort Puzzle - Premium
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Gravity Range
Gravity Range
Gravity Range
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
SurvivalGame3
SurvivalGame3
SurvivalGame3
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Evolution Planet - 14 Billion
Evolution Planet - 14 Billion
Evolution Planet - 14 Billion
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Super Tank Battle R - Type X
Super Tank Battle R - Type X
Super Tank Battle R - Type X
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Find White Color
Find White Color
Find White Color
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Block Puzzle
Block Puzzle
Block Puzzle
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 4 The Messenger
Z Town Chapter 4 The Messenger
Z Town Chapter 4 The Messenger
Entwickler: Maxwell O'Connor
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 5 The Reunion
Z Town Chapter 5 The Reunion
Z Town Chapter 5 The Reunion
Entwickler: Maxwell O'Connor
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 7 The Safehouse
Z Town Chapter 7 The Safehouse
Z Town Chapter 7 The Safehouse
Entwickler: Maxwell O'Connor
Preis: Kostenlos
Z Town Chapter 8- Chaos Begins
Z Town Chapter 8- Chaos Begins
Z Town Chapter 8- Chaos Begins
Entwickler: Maxwell O'Connor
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Dropicon Cut - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Shield - Icon Pack
Shield - Icon Pack
Shield - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Gummy - Icon Pack
Gummy - Icon Pack
Gummy - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Square Clear - Icon Pack
Square Clear - Icon Pack
Square Clear - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Material You Square Icon Pack
Material You Square Icon Pack
Material You Square Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Cyandiant - icon Pack
Cyandiant - icon Pack
Cyandiant - icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Emerald - Icon Pack
Emerald - Icon Pack
Emerald - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
Espana - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
EmeraLine - Icon Pack
EmeraLine - Icon Pack
EmeraLine - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Blueberry - icon pack
Blueberry - icon pack
Blueberry - icon pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
PasteLina - Icon Pack
PasteLina - Icon Pack
PasteLina - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


