Diese Google-Produkte werden im nächsten Jahr (2026) eingestellt – der Google-Friedhof bekommt Zuwachs

Der Jahreswechsel steht bevor, 2026 wird uns ziemlich sicher wieder sehr viele neue Google-Produkte und Funktionen bringen, kann aber auch verlustreich werden. Schon jetzt sind überraschend viele Produkte bekannt, die in den kommenden 12 Monaten von der Strategie-Abteilung auf das Abstellgleis geschoben und anschließend auf den wachsenden Google-Friedhof gebracht werden. In diesem Artikel zeigen wir euch, welche Google-Produkte im Jahr 2026 eingestellt werden.



Google ist seit jeher recht experimentierfreudig und schafft immer wieder neue Produkte sowie Funktionen, von denen man manchmal schon von Beginn an weiß, dass sie nicht lange bestehen bleiben werden. Auch um diese kann es manchmal sehr schade sein, doch wenn größere Brocken eingestellt werden, sind natürlich deutlich mehr Nutzer davon betroffen. Auch im Jahr 2026 werden wieder viele Google-Produkte auf den ewigen Friedhof verschoben werden.

Weil gerade die größeren Einstelllungen etwas mehr Vorbereitungszeit benötigen, sind viele Dinge bereits bekannt, von denen wir uns 2026 verabschieden müssen. In diesem Artikel listen wir euch alle Produkte mit bereits verkündeter Einstellung auf, können aber auch immer wieder über bislang noch nicht bekannte Einstellungen spekulieren. Ich hatte im Januar die Google-Einstellungen für 2025 prognostiziert und lag damit im Rückblick trotz einiger mutiger Prognosen (ChromeOS, Assistant) gar nicht verkehrt.

Hier findet ihr nun die Auflistung aller Google-Produkte, von denen wir uns im Laufe des Jahres 2025 verabschieden müssen. In 12 Monaten lesen wir uns an dieser Stelle wieder und können im Dezember 2026 zurückblicken, welche Produkte tatsächlich über die Planke gesprungen sind bzw. bei welchen Google vielleicht doch noch eine Gnadenfrist eingeräumt hat. Auch das wäre bei Google gar nicht so außergewöhnlich und kam schon häufiger vor, als man meinen würde.









Google Assistant

Der Google Assistant gehörte für einige Jahre zu den wichtigsten Google-Produkten, hat seine beste Zeit aber schon sehr lange hinter sich. Die Siechphase ist mittlerweile länger als die Hochphase, aber schon sehr bald soll diese beendet werden. Der Google Assistant wird vollständig durch Gemini ersetzt werden, das deutlich mächtiger ist und daher dafür sorgt(e), dass der Google Assistant schon jetzt teilweise vergessen ist.

In den folgenden beiden Artikel findet ihr alle Artikel zur Einstellung. Geplant ist, dass der Google Assistant im März 2026 endgültig von allen Plattformen verschwindet: Smartphones, Tablets, Smart Home-Geräte, im Auto, auf WearOS und Google TV.

» Alle Infos zur Einstellung des Google Assistant

» Diese Gemini-Produkte ersetzen den Google Assistant

Fitbit Smartwatches

Die Marke Fitbit wurde von Google vor einigen Jahren übernommen, doch wirklich weiterentwickelt hat sie sich nicht. Es kamen einige neue Produkte auf den Markt, die aber lediglich die bestehenden Reihen fortgeführt haben. Viel wichtiger ist die Fitbit-Plattform, die eine tragende Rolle auf der Pixel Watch spielt. Es wurde zwar bisher nicht offiziell gemacht, doch es ist davon auszugehen, dass es keine Fitbit-Smartwatches mehr geben wird.

Der Grund für meine Annahme: Warum sollte Google in die Entwicklung eines internen Pixel Watch-Konkurrenten investieren, statt einfach eine „Pixel Watch Fit“ für einen solchen Bereich zu konzipieren? Der zweite wichtige Grund: Man hat angekündigt, den Google Assistant für Fitbit einzustellen, will diesen aber NICHT durch Gemini ersetzen.

» Alle Infos zur erwarteten Fitbit-Einstellung

Nest

Nest ist Googles Smart Home-Marke, die allerdings ähnlich orientierungslos zu sein scheint wie Fitbit. Die Produkte waren nie wirklich erfolgreich, die Preisgestaltung für das Abo ist fast schon eine Frechheit und eine Weiterentwicklung hat es seit Jahren nicht mehr gegeben. Dazu kommt, dass man die wichtigsten Produktlinien (Sicherheit, Rauchmelder, Thermostate) in diesem Jahr eingestellt und sogar die Nest-App abgeschaltet hat.

Die Marke ist praktisch tot, aber dennoch will Google 2026 einen neuen Smart Speaker unter der Marke Nest auf den Markt bringen. Allerdings rechne ich noch immer damit, dass das Produkt schlussendlich nicht als „Nest“ sondern als „Google“ starten wird. Zwischen Ankündigung und Produktstart liegen mehr als sechs Monate und man war damals vielleicht noch nicht bereit für die Ankündigung des Nest-Aus. Ich bleibe daher dabei: Nest wird verschwinden.

» Alle Gründe zur möglichen Einstellung von Google Nest

» Darum solltet ihr keine Nest-Kameras kaufen









ChromeOS & Chromebooks

Es ist nicht vollständig offiziell angekündigt worden, aber dennoch eine sichere Wette: Google wird ChromeOS und damit auch die Chromebooks einstellen. Schon vor längerer Zeit wurde die Fusion von Android und ChromeOS angekündigt, auf den Geräten sollen sowohl Android als auch Aluminium OS zum Einsatz kommen und in einer durch die Medien gegangenen Stellenanzeige hieß es, dass ChromeOS eingestellt wird.

Wir wissen bisher nur, dass Android 2026 auf Chromebooks kommen wird. Ob das dann auch schon das Datum der Einstellung von ChromeOS ist und wie es mit der Produktkategorie der Chromebooks weitergeht (deren Hardware ja mit Android bestehen bleibt), wissen wir noch nicht.

» Alle Infos zur Einstellung von ChromeOS

Steam für ChromeOS

Es ergibt sich schon aus der vorherigen Meldung: Steam wird den Steam Game Store für ChromeOS einstellen. Angekündigt hat man das schon im August und das Steckerziehen für „Anfang 2026“ angekündigt. Es ist anzunehmen, dass es zeitlich nicht weit von der Chromebook-Umstellung auf die Android-Betriebssysteme entfernt sein wird.

» Alle Infos zur Einstellung von Steam für ChromeOS

GMail POP3 und Gmailify

GMail wird schon im Januar 2026 die Funktionen für POP3 und Gmailify abstellen. Dabei handelt es sich um alte Schnittstellen und Varianten, die laut Google nicht mehr benötigt werden.

» Alle Infos zur Einstellung der GMail-Funktionen









Google One Dark Web Report

Der Google One Dark Web Report ist ein informatives Tool, das die Nutzer darauf hinweisen kann, wenn ihre Daten im Dark Web kursieren. Das kann als Information hilfreich sein, doch weil sich das weder präventiv noch im Anschluss verhindern lässt, sieht Google keinen größeren Sinn mehr in diesem Produkt. Aus diesem Grund wird es eingestellt und die Nutzer sollen stattdessen mit Google-Tools ihre Sicherheit im Web optimieren.

Ab dem 15. Januar 2026 werden keine neuen Datenpannen mehr untersucht und ab dem 16. Februar 2026 werden auch die Berichte über vergangene Leaks nicht mehr verfügbar sein.

» Alle Infos zum Aus des Dark Web Report

—

Die obigen Einstellungen sind entweder bestätigt, in Aussicht gestellt oder zumindest sehr wahrscheinlich. Es werden mit Sicherheit viele weitere Produkte eingestellt werden, über die wir euch natürlich informieren werden. Große Prognosen möchte ich diesmal nicht abgeben, weil derzeit alle anderen Produkte – mit Ausnahme der obigen Auflistung – recht gefestigt wirken. Ich hatte bereits über mögliche Zukunftssorgen bei der Pixel Watch berichtet, doch von einer Einstellung ist die Linie sicherlich noch weit entfernt.

» Diese Google-Produkte wurden 2025 eingestellt