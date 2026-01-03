Android: Google startet in diesem Jahr auf dem Desktop – Desktopmodus, Android-ChromeOS & Aluminium OS

Google hat das Betriebssystem Android im Laufe der Zeit auf viele Geräteklassen gebracht, dabei aber stets einen Bogen um einen produktiv sehr wichtigen Bereich gemacht. Das soll sich ändern, denn in diesem Jahr wird Android auf dem Desktop starten, das von langer Hand vorbereitet wurde. Um diesem Anlauf möglichst viel Nachdruck zu verleihen, arbeitet Google nach aktuellem Wissensstand an drei unterschiedlichen Produkten.



Ganz außer Acht gelassen hat Google den Desktop zwar nie, aber dennoch wurde nie ein ernsthafter Anlauf auf den Bereich gewagt, der im Consumer-Bereich vor allem von Microsoft Windows sowie Apple dominiert wird. Natürlich hatten die Chromebooks lange Zeit Bestand, doch das Konzept wollte sich trotz zahlreicher Achtungserfolge nicht durchsetzen. Nun soll es Android richten, das im Laufe des Jahres mit gleich drei Projekten auf dem Desktop starten soll. Wir stellen sie euch vor.

Android-Desktopmodus

Die einfachste und zugleich älteste Variante ist der Android-Desktopmodus, dessen Ursprünge sich schon seit gut sechs Jahren im Betriebssystem befinden, deren Komponenten aber nie in ihrer Gesamtheit zum Einsatz gekommen sind. Eigentlich sollte sich das mit Android 16 ändern, doch kurz vor dem Rollout wurde der Modus noch einmal abgesagt und dürfte wohl erst in diesem Jahr starten.

Vereinfacht gesagt handelt es sich um eine vom Smartphone oder Tablet gesteuerte Oberfläche, die ein großes Display ansteuert. Unterstützung für Tastatur, Maus und weitere Hardware ist mit an Bord. Das Smartphone bleibt stets das Herzstück.

» Alle Infos zum Android-Desktopmodus

Android + ChromeOS

Erst im Spätsommer hatte Google verkündet, dass Android und ChromeOS verschmolzen werden – was die Spatzen schon lange zuvor von den Dächern gepfiffen hatten. Der Plan sieht es vor, ein Android mit ChromeOS-Aufsatz auf die Chromebooks zu bringen. Durch die mittlerweile sehr stark angenäherten Oberflächen ist der Schritt gar nicht so groß, wie man zunächst vermuten würde. Tatsächlich gibt es kaum noch eine abhebende Definition der „ChromeOS-Oberfläche“ im Vergleich zu Android. Im Hintergrund laufen die Vorbereitungen seit Jahren und im Zuge dessen dürften sogar Windows-Apps zu ChromeOS starten.

» Alle Infos zu Android + ChromeOS









Aluminium OS

Parallel zum Android-Desktopmodus sowie der Verschmelzung von Android und ChromeOS entwickelt man derzeit das neue Betriebssystem Aluminium OS, das als völlig neues Projekt einen ähnlichen Ansatz verfolgen soll. Dabei handelt es sich um ein ganz neues „KI-Betriebssystem“, das auf Basis von Android wohl um Gemini herumgebaut worden ist. Es soll ChromeOS mittelfristig ersetzen, was schon in der ersten inoffiziellen Ankündigung zu lesen gewesen ist, und verfolgt damit einen ganz ähnlichen Ansatz wie Android-ChromeOS.

» Alle Infos zu Aluminium OS

—

Vor allem durch das neue Aluminium OS gibt es rund um den Android-Start für den Desktop noch viele Unklarheiten. Wie hängen die Projekte zusammen, sollen sie ernsthaft miteinander konkurrieren oder fließt vor dem Start doch noch alles zusammen? Klar scheint nur, dass Android auf den Desktop kommt, ChromeOS eingestellt wird und Google wie üblich nicht den leichten Weg gehen wird, sondern mit einem „KI-Betriebssystem“ gleich etwas ganz Neues etablieren will. 2026 wird ein spannendes Jahr im Betriebssystem-Bereich.

