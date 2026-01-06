Google Play Store Aktion: Diese 71 Android-Apps, Spiele, Icon Packs & Live Wallpaper gibt es heute Gratis

Zum Start in die erste Aktionswoche des Jahres gibt es im Google Play Store viele temporär kostenlose Apps, Spiele, Icon Packs und Live Wallpaper – schaut mal herein. Heute berichten wir über die Pixel Superfans, zeigen euch die neuen Gemini für Google TV-Funktionen und das Update für Googles kostenlose Bildbearbeitung Snapseed.


Weil Google im Play Store keine explizite Übersicht über vergünstigte oder gar temporär kostenlose Apps besitzt, findet man diese meist nur zufällig oder stößt erst darauf, wenn es zu spät ist. Aus diesem Grund listen wir regelmäßig solche Aktionen auf, die vielleicht für den einen oder anderen ganz interessant sein können. Dabei beschränken wir uns auf Apps, die folgende Voraussetzungen erfüllen:

  • Die App ist zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gratis. Das bezieht sich nur auf den Kaufpreis im Play Store, nicht auf In-App Käufe oder andere zusätzliche Finanzierungsmodelle.
  • Die App ist normalerweise kostenpflichtig.
  • Die App ist mit mindestens 3 Sternen bewertet.

apps 06.01.2026

Apps
Hobby Piano: Real Time Music
Hobby Piano: Real Time Music
Hobby Piano: Real Time Music
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Glass Widgets Pro
Glass Widgets Pro
Glass Widgets Pro
Entwickler: JustNewDesigns
Preis: Kostenlos
Paint By Numbers Creator Pro
Paint By Numbers Creator Pro
Paint By Numbers Creator Pro
Entwickler: MIXAImaging
Preis: Kostenlos
Image Cropper - Crop photos
Image Cropper - Crop photos
Image Cropper - Crop photos
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
80er Jahre Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
90er Musik Radio Pro
Entwickler: GK Apps
Preis: Kostenlos
Add Frames to photos
Add Frames to photos
Add Frames to photos
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
Clock Widget - Word Clock
Clock Widget - Word Clock
Clock Widget - Word Clock
Entwickler: Power Mind Apps
Preis: Kostenlos
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
DogTok - Dog Translator Pro
Entwickler: Ai Apps SRL
Preis: Kostenlos
Learn to Draw
Learn to Draw
Learn to Draw
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Cartogram: Live Karten Hinter
Cartogram: Live Karten Hinter
Cartogram: Live Karten Hinter
Entwickler: Round Tower
Preis: Kostenlos
Watch Faces
Lean Digital Watch Face
Lean Digital Watch Face
Lean Digital Watch Face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Minimalist Marvel Watch Face
Minimalist Marvel Watch Face
Minimalist Marvel Watch Face
Entwickler: NodeShaper
Preis: Kostenlos
Pixel OLED: Watch face
Pixel OLED: Watch face
Pixel OLED: Watch face
Entwickler: amoledwatchfaces™
Preis: Kostenlos
Blood Moon Watch Face
Blood Moon Watch Face
Blood Moon Watch Face
Entwickler: NodeShaper
Preis: Kostenlos
Solar Watch Face by NodeShaper
Solar Watch Face by NodeShaper
Solar Watch Face by NodeShaper
Entwickler: NodeShaper
Preis: Kostenlos
Legion Watch Face Nodeshaper
Legion Watch Face Nodeshaper
Legion Watch Face Nodeshaper
Entwickler: NodeShaper
Preis: Kostenlos

pixel aktion angebot

Spiele
Space Rush
Space Rush
Space Rush
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
Autobahn-Spiel
Entwickler: AK Studio Mobile
Preis: Kostenlos
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Jewels Planet - Match 3 Games
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Word Connect Pro - 2023
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Theme Park Simulator
Theme Park Simulator
Theme Park Simulator
Entwickler: BestRideSimulators
Preis: 1,19 €
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Zombie Age 3 Premium: Survival
Entwickler: DIVMOB
Preis: Kostenlos
Evertale
Evertale
Evertale
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
Live or Die: Überleben Pro
Entwickler: Not Found Games
Preis: Kostenlos
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Shadow Hunter: Offline Premium
Entwickler: EA Publishing
Preis: Kostenlos
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Grow Dungeon Hero VIP
Entwickler: pixelstar
Preis: Kostenlos
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Tokyo Debunker
Entwickler: ZigZaGame Inc.
Preis: Kostenlos
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Speed Math - Mini Math Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
Guardian War: Ultimate Edition
Entwickler: Putaleng
Preis: Kostenlos
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Spelling Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
AllRPG: Reboot
AllRPG: Reboot
AllRPG: Reboot
Entwickler: Nomad Game
Preis: Kostenlos
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
Word Mania - Brainy Word Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Logo Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Word Search Champion PRO
Word Search Champion PRO
Word Search Champion PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Antonyms PRO
Antonyms PRO
Antonyms PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Spelling Challenge PRO
Spelling Challenge PRO
Spelling Challenge PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Crosswords Word Fill PRO
Crosswords Word Fill PRO
Crosswords Word Fill PRO
Entwickler: LittleBigPlay - Word, Educational & Puzzle Games
Preis: Kostenlos
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Trivia Master - Quiz Games
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Block Blast - A Retro Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Crazy Calculator Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Bulbs - A game of lights
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
Sudoku Master Premium: Offline
Entwickler: otto games
Preis: Kostenlos
Brain Card Game - Xbar10n
Brain Card Game - Xbar10n
Brain Card Game - Xbar10n
Entwickler: İlhami Savaş OKUR
Preis: Kostenlos
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Emoji Guess Challenge
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Match 3 Jewel Crush & Smash
Entwickler: A.V.A - puzzles games
Preis: Kostenlos
Block vs Block 2
Block vs Block 2
Block vs Block 2
Entwickler: UnknownProjectX
Preis: Kostenlos
Animal Puzzle for Kids
Animal Puzzle for Kids
Animal Puzzle for Kids
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Dino Puzzle for Kids
Dino Puzzle for Kids
Dino Puzzle for Kids
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Find the Pairs 10 Levels
Find the Pairs 10 Levels
Find the Pairs 10 Levels
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Find 10 Differences 120 Levels
Find 10 Differences 120 Levels
Find 10 Differences 120 Levels
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Tap Rush - Reflex Game
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Find the Differences2
Find the Differences2
Find the Differences2
Entwickler: wind
Preis: Kostenlos
Math Riddles: Math Me
Math Riddles: Math Me
Math Riddles: Math Me
Entwickler: Eggies
Preis: Kostenlos
Nature Puzzle
Nature Puzzle
Nature Puzzle
Entwickler: profigame.net
Preis: Kostenlos

Icon Packs
Pixel Net White - Icon Pack
Pixel Net White - Icon Pack
Pixel Net White - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Pixel Net - Neon Icon Pack
Pixel Net - Neon Icon Pack
Pixel Net - Neon Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
OneUI 8 IconPack
OneUI 8 IconPack
OneUI 8 IconPack
Entwickler: AlphaOne
Preis: Kostenlos
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
Greendiant - Icon Pack
Entwickler: GomoTheGom
Preis: Kostenlos
Takoizu Cyan - Icon Pack
Takoizu Cyan - Icon Pack
Takoizu Cyan - Icon Pack
Entwickler: Panoto Gomo
Preis: Kostenlos
Live Wallpaper
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Unreal Space HD
Entwickler: Igor Maliukh
Preis: Kostenlos
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Team Pixel Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Wallfever - Minimal Wallpapers
Entwickler: Lagguy
Preis: Kostenlos
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Planets Live Wallpaper Plus
Entwickler: H21 lab
Preis: Kostenlos
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Prism Live Wallpaper
Entwickler: Viktor Bohush
Preis: Kostenlos
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
3D Parallax Live Wallpaper - 4
Entwickler: 3d background
Preis: Kostenlos
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
BLW Tolle Live-Hintergründe
Entwickler: N7 Mobile Sp. z o.o.
Preis: Kostenlos
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
WallApp - Wallpaper Manager
Entwickler: Simone Sestito
Preis: Kostenlos
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Hex AMOLED Neon Live Wallpaper
Entwickler: Crydata
Preis: Kostenlos

Angebot verpasst? Nicht so schlimm!

Da die Aktionspreise meist nur für einen sehr kurzen Zeitraum gelten, kann es natürlich sein, dass der Preis schnell wieder steigt. Habt ihr eine Aktion verpasst, dann kommt sie meist so schnell nicht wieder. Deswegen: Seid schnell und ladet Apps eventuell auch vorausschauend herunter. Ladet eine derzeit Gratis erhältliche App einmal herunter, und sie bleibt dauerhaft in eurem Account gespeichert. Zu einem späteren Zeitpunkt kann sie dann, obwohl sie zu dem Zeitpunkt kostenpflichtig ist, wieder vollkommen kostenlos heruntergeladen und vollständig genutzt werden.

Google Play Guthaben verdienen

google umfrage app

Und wenn ihr die 1,99 Euro (oder wie viel auch immer) dann doch nicht sparen konntet, dann müsst ihr trotzdem nicht unbedingt in die Tasche greifen: Mit der Google Umfrage-App könnt ihr schnell und einfach Google Play-Guthaben verdienen. Pro Monat lassen sich so um die 6-7 Euro verdienen, die innerhalb eines Jahres ausgegeben werden können, bevor sie dann wieder ablaufen.

» Google Umfrage-App jetzt ausprobieren

Schaut auch in unsere letzten Aktions-Auflistungen herein, vielleicht gilt der eine oder andere Preis ja immer noch 🙂

» GWB: Die Aktionen der letzten Tage im Play Store

Wenn du keine Play Store-Aktionen im GWB-Stream sehen möchtest, kannst du sie jetzt einfach dauerhaft ausblenden
Ich möchte keine Play Store Aktion-Artikel mehr sehen | Play Store Aktion-Artikel wieder anzeigen

» RSS-Feed ohne die Play Store Aktion-Artikel


