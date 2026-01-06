Snapseed: Googles kostenlose Bildbearbeitung erhält überraschenden Kameramodus für Retrobilder (iOS)

Google betreibt schon seit vielen Jahren die kostenlose Bildbearbeitung Snapseed, die im vergangenen Jahr überraschend ihr Comeback auf dem iPhone gefeiert hat und jetzt erneut ein unerwartetes Update erhält. Nach der jüngsten Aktualisierung bekommen iPhone-Nutzer einen Kameramodus, mit dem sich Retroaufnahmen inklusive der passenden Filter für viele legendäre Kameramodelle verwenden lassen.



Man könnte meinen, dass Google kostenlose Bildbearbeitung Snapseed keine große Bedeutung mehr hat, gerade in Zeiten der weiten Verbreitung der KI-Bildbearbeitung – doch zumindest unter iOS tickt man da etwas anders. Im vergangenen Jahr hat man Snapseed mit einem großen Update und neuen Funktionen zurückgebracht und jetzt folgt die nächste Aktualisierung. Diese bringt nicht nur neue Features an die Oberfläche, sondern auch gleich einen ganz neuen Modus inklusive Bildaufnahme.

Der neue Kameramodus ist laut der Ankündigung „built around creativity, control, and your personal style“ und soll es den Nutzern ermöglichen, Fotos im Retrodesign aufzunehmen. Dabei geht es aber nicht um einen einzelnen Filter, sondern man will das Gefühl der letzten Jahrzehnte zurückbringen – inklusive einer passenden Oberfläche. Es gibt eine Reihe von Kamerafiltern (siehe Auflistung am Ende des Artikels), die sich mit einer schicken Oberfläche wechseln und auswählen lassen.

Jeder Filter ändert die Oberfläche der Kamera-App, sodass auf den ersten Blick die Anwendung ersichtlich ist. Das Bild selbst wird allerdings erst nach erfolgter Aufnahme entsprechend angepasst.









Diese Kamerafilter sind an Bord

KP1: Inspired by Kodak Portra 400

KP2: Inspired by Kodak Portra 160

KG1: Inspired by Kodak Gold 200

KE1: Inspired by Kodak E200

FS1: Inspired by Fuji Superia 200

FS2: Inspired by Fuji Superia 800

FP1: Inspired by Fuji Pro 400h

AG1: Inspired by Agfa Optima 200

AS1: Inspired by Agfa Scala 200

PD1: Inspired by Polaroid 600

TC1: Inspired by Technicolor

Die neue Funktion wird ab sofort mit der Version 3.11 für alle iOS-Nutzer ausgerollt, zum Teil ist das Feature wohl schon seit einigen Tagen verfügbar. Ob und wann diese Funktion auch für Android-Nutzer ausgerollt wird, lässt sich noch nicht sagen. Ohnehin ist es sehr interessant, welchen Plan Google mit dieser kostenlosen App verfolgt, wo man eigentlich die KI-Bildbearbeitung in Google Fotos, Gemini sowie rund um Nano Banana verfolgt.

