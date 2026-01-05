Gemini für Google TV: Großes Update bringt neue KI-Features auf Smart TVs – Fotos, Nano Banana (Videos)

Erst vor wenigen Monaten hat Google auf ausgewählten Smart TVs den Startschuss für Gemini für Google TV gegeben und jetzt wurde im Rahmen der CES ein großes Update angekündigt. Dieses bringt die schon damals versprochenen Funktionen endlich auf die Smart TVs erster Nutzer und soll sowohl die Steuerung als auch die medialen Möglichkeiten deutlich komfortabler gestalten. Selbst KI-Mediengeneratoren ziehen ein.



Gemini hat den Google Assistant bereits auf vielen Smart TVs ersetzt, auch wenn das Finale des Rollouts nach wie vor auf sich warten lässt. Jetzt bessert Google bereits nach und liefert viele neue Funktionen, die zwar schon damals erwähnt wurden, aber noch nicht in vollem Umfang zur Verfügung standen. Dazu gehören neben den medialen Erweiterungen von den Gemini-Antworten inklusive Bildern und Videos auch eine verbesserte Steuerung sowie der Medienzugriff. Hier alle Details:

Smart TV steuern

Die Gemini-Sprachsteuerung steht nach dem Update nicht mehr nur für den Zugriff auf die Medienbibliothek und die smarten Funktionen zur Verfügung, sondern kann auch viele weitere Features steuern – ganz ohne spezielle Aufforderung. Teilt Gemini beispielsweise einfach mit, das der Bildschirm zu dunkel ist und die KI wird es als Aufforderung verstehen, die Helligkeit zu erhöhen. Ihr könnt aber auch sagen, dass ihr das Gesagte nicht versteht, um die Lautstärke zu erhöhen.

Es sollen sich noch weitere Systemfunktionen steuern lassen, wobei es derzeit noch keine exakte Liste oder Angaben zu den Möglichkeiten gibt.









Zugriff auf Google Fotos

Die Google Fotos-Inhalte sollen auf Google TV zukünftig eine sehr viel größere Rolle spielen als bisher. Das wird sicherlich interessant, denn immerhin sind die meisten Fotostreams der Nutzer privat, während der Smart TV gemeinsam genutzt wird – daher hat es wohl auch so lange gedauert, bis man eine solche Brücke schlägt. Die neue KI-Funktion soll es ermöglichen, dass Gemini die Fotobibliothek nach Personen oder Momenten durchsucht und diese als Galerie am Fernseher zeigt.

Wem das Gezeigte bzw. Fotografierte nicht reicht, kann mit den ebenfalls zur Verfügung stehenden Remix-Funktionen im Handumdrehen Bearbeitungen vornehmen, künstlerische Stile anwenden oder die Bilder in filmreife Diashows umwandeln.

Fotos erstellen und bearbeiten

Wem die Bearbeitung der Bilder aus der eigenen Galerie nicht ausreicht, kann nach dem Update außerdem die Dienste von Gemini Nano Banana oder Veo bemühen. Damit lassen sich sowohl neue Medien in Form von Bildern oder Videos erstellen oder auch die aus der Medienbibliothek bearbeiten. Wie oft man das benötigt, sei mal dahingestellt, aber wer den Smart TV als ständig laufendes Smart Display verwendet, könnte das vielleicht zu schätzen wissen.









Gemini-Antworten mit Medien

Gemini ermöglicht im Gegensatz zum Google Assistant mediale Antworten, das dürften erste Nutzer bereits bemerkt haben. Jetzt wird dieses Feature um die „Deep dives“ erweitert, mit denen sich noch mehr mediale Informationen zeigen lassen: Bilder, Videos, Galerien oder auch ein angepasstes Layout für strukturierte Informationen. Auch weiterführende Links können enthalten sein. Für komplexere Themen bieten „Tiefenanalysen“ interaktive, kommentierte Übersichten, die für die ganze Familie verständlich sind.

Diese neue Darstellung soll vor allem dann nützlich sein, wenn man sich über Lieblingsthemen direkt am Smart TV informieren lassen möchte. Man spricht davon, dass die Oberfläche nach dem Rollout visuell ansprechender geworden ist.

—

Alle diese Neuerungen waren bereits Bestandteil der ersten Gemini für Google TV-Ankündigung und sollen jetzt endlich für viele Nutzer ausgerollt werden. Den Anfang machen wohl TCL-Geräte in den USA, weitere sollen in den nächsten Wochen und Monaten folgen.

[Google-Blog]

