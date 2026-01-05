Gemini: Neue Funktion für schnellen Modellwechsel wird ausgerollt – bringt Auswahl in den Prompt (Screenshot)

Google bietet das KI-Modell Gemini in einer Reihe von unterschiedlichen Modellen an, zwischen denen die Nutzer im Rahmen ihrer Möglichkeiten wechseln können. Jetzt wird eine neue Funktion ausgerollt, die den Modellwechsel noch zugänglicher und schneller machen soll: Die einzelnen Modelle lassen sich ähnlich wie eine Gemini-App mit dem @Befehl-ansprechen.



Das KI-Modell steht nicht nur in unterschiedlichen Versionen zur Verfügung, wie etwa 2.0, 2.5 oder das aktuelle 3.0, sondern auch in verschiedenen Varianten: Es gibt die schnelle Variante, die Pro-Variante, die Thinking-Variante und je nach Kontotyp noch einiges mehr. Diese unterscheiden sich darin, wie viel Zeit und Energie Gemini in einzelne Anfragen steckt. Für Powernutzer ist es sicherlich sinnvoll, das KI-Modell je nach Anforderung zu wechseln.

Bisher erfolgte der Wechsel über ein Auswahlmenü innerhalb der Gemini-App, wobei die Position seit dem Start der App schon mehrfach gewechselt worden ist – vom Chat in den Prompt und zum Teil auch wieder zurück. Jetzt wird eine zusätzliche Möglichkeit ausgerollt, die sowohl den Modellwechsel beschleunigen als auch das @-Menü überhaupt etwas präsenter machen soll. Im obigen Screenshot könnt ihr schon sehen, wie das funktioniert.

So lässt sich das Gemini-Modell jetzt wechseln

Gebt einfach das Zeichen @ an den Anfang eines Prompts ein und schon öffnet sich ein Overlay mit der Auswahl der Ansprechpartner. Das kann eine der Gemini-Apps sein, aber auch ein konkretes Modell. Die Modelle sind am Anfang der Liste zu finden, sodass diese derzeit die größere Priorität für dieses Menü genießen. Jetzt lässt sich das Modell entweder eintippen oder per Klick bzw. Touch aus dem Menü auswählen.

Der Vorteil dieser Variante ist es, dass die Modellauswahl ein Teil des Prompts wird und nicht mehr nur eine Meta-Angabe bleibt. Wer Prompts an gewissen Stellen sammelt oder über den Verlauf zugreift, hat so schneller im Blick, welches Modell angesprochen worden ist.

