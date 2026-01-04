Aluminium OS: Googles Gemini bekommt ein eigenes Betriebssystem – starke KI soll auf dem Desktop starten

Wenn es bei den vor einigen Wochen durchgesickerten Plänen bleibt, wird Google in diesem Jahr ein ganz neues Betriebssystem für den Desktop vorstellen, das schon jetzt sehr interessant klingt: Denn das neue Aluminium OS soll KI im Herzen tragen und damit wohl ein weiteres Produkt auf eine ganz neue Stufe heben, um das man im Google-Netzwerk ohnehin nicht mehr herumkommen: Bekommt Gemini schon in diesem Jahr ein eigenes Betriebssystem? Verkehrt wäre das sicherlich nicht.



In diesem Jahr wird es rund um die Google-Betriebssysteme enorm spannend, denn es finden Neustarts, Zusammenführung sowie Vorbereitungen für Einstellungen statt: Fest steht schon jetzt, dass Android auf den Desktop kommen und diesen Anlauf wohl mit gleich drei Produkten vornehmen wird. Neben dem seit vielen Jahren in Entwicklung befindlichen Android-Desktopmodus soll eine Android-ChromeOS-Verschmelzung sowie ein ganz neues Betriebssystem kommen. Mehr dazu im verlinkten Artikel.

Spannend wird der Neustart des „KI-Betriebssystems“ Aluminium OS, das wahrlich keine leichte Mission erhalten hat: Es soll Android auf den Desktop bringen, es soll ChromeOS ablösen und ganz nebenbei wohl eine Revolution der KI-Betriebssysteme starten, bei denen man mit Gemini die Nase vorn haben will. Damit ist die Relevanz des neuen Produkts sofort gegeben und wir dürfen sehr gespannt sein, was in diesem Jahr so alles rund um diesen Bereich angekündigt werden wird – vielleicht schon mit ersten Ausblicken in der kommenden Woche.

Dass Google erneut ein Betriebssystem startet, erscheint mit Blick auf das Lastenheft sinnvoll. Android ist vom Smartphone über das Tablet bis zu Smartwatches, Smart TVs und Smart Glasses in der Gesamtheit betrachtet sehr erfolgreich – was auch mit dem Zusammenspiel der Plattformen zu begründen ist. Daher erscheint es folgerichtig, dass auch der Desktop ein eigenes Android erhalten wird, das nicht zwingend diese Bezeichnung tragen und auch nicht mit dem Grundkonzept der Smartphone-Variante folgen muss. Nur so kann es gelingen, mit den Chromebooks aus der Nische herauszukommen.









Android-Aluminium-ChromeOS

Trotz aller kursierenden Details zum neuen Aluminium OS wissen wir noch nicht, wie das Zusammenspiel mit dem bestehenden ChromeOS, den Chromebooks sowie dem Parallelprojekt der Verschmelzung von Android und ChromeOS aussehen wird. Man will die beiden Projekte vorübergehend parallel betreiben, wobei ChromeOS aber mittelfristig den Kürzeren ziehen und eingestellt werden soll. Gilt das dann auch für das Android-ChromeOS? Oder ist die von mir ins Spiel gebrachte Variante der ChromeOS-Aufspaltung in Business und Consumer der passende Mittelweg?

Tatsächlich wissen wir in der Praxis noch gar nichts über Aluminium OS. Vielleicht handelt es sich gar nicht um ein klassisches Desktop-Betriebssystem, wie wir es seit Jahrzehnten von Microsoft, Apple und den Linux-Derivaten kennen. Vielleicht geht Google nicht mehr den ChromeOS-Weg, sondern schafft mit dem „KI-Betriebssystem“ etwas völlig Neues. Man muss das Rad nicht neu erfinden, aber es ist anzunehmen, dass die KI durch mehr als nur einen gut positionierten Prompt-Eingabeschlitz präsent sein wird.

Ich denke, es ist gar nicht zu weit hergeholt, fast von einem „Gemini OS“ zu sprechen. Google könnte mit dem Neustart ganz neue Ansätze bringen, die die Bezeichnung „KI-Betriebssystem“ wirklich in den Mittelpunkt stellt. Wie auch immer das aussehen mag – wir könnten es schon in wenigen Monaten erfahren. Rund um die Google-Betriebssysteme wird es in diesem Jahr hochspannend werden.

» Aluminium OS: Google bringt neues KI-Betriebssystem – viele neue Geräte, KI-Kern und ChromeOS-Ersatz

» Android: Google startet in diesem Jahr auf dem Desktop – Desktopmodus, Android-ChromeOS & Aluminium OS

