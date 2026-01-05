Android: Samsung hält die Google Play System-Updates zurück – absichtliche Verzögerung seit Monaten

Google veröffentlicht in immer kürzeren Abständen die Google System Updates für Android, die auf den unterschiedlichsten Wegen auf die Smartphones ausgerollt werden. Schon seit Monaten wundern sich Samsung-Nutzer über ausbleibende Updates, bei denen es sich offenbar nicht um einen Bug handelt. Samsung bestätigt, dass der Rollout absichtlich verzögert wird, aber bald wieder aufgenommen werden soll.



Das Betriebssystem Android wird schon seit langer Zeit auf mehreren Ebenen aktualisiert, wobei je nach Kanal Google oder die Smartphone-Hersteller für den Rollout verantwortlich sind. Bei den Google Play System Updates setzt man auf einen im Hintergrund durchgeführten Rollout, der direkt von den Google-Servern auf die Smartphones kommt. Die Hersteller haben mit Anpassungen und Verteilungen normalerweise nichts zu tun. Doch es gibt Ausnahmen.

Wir haben schon vor einigen Wochen berichtet, dass Samsung-Nutzer seit Monaten auf die Updates warten und zum Teil noch in den Stufen vom 1. August oder gar den 1. Juli festsitzen. Es ist also kein temporäres Phänomen von wenigen Tagen oder Wochen, sondern ein lange gestoppter Rollout. Jetzt hat sich Samsung erstmals dazu geäußert und bestätigt, was wir ohnehin schon vermutet hatten: Die Updates werden absichtlich pausiert.

Bei der Einführung neuer Geräte oder größerer One UI-Updates spielt Samsung ausschließlich Software aus, die das Unternehmen verifiziert hat. Samsung hat die Verteilung von Google-Updates vorübergehend ausgesetzt, um mögliche Probleme zu vermeiden.

Zwar hat Samsung keine Kontrolle über die Updates, doch man hat Google um eine Pausierung gebeten. Das scheint üblich zu sein und soll in der Vergangenheit schon mehrfach vorgekommen sein. Es steht in Verbindung mit dem Rollout des neuen OneUI. Grundsätzlich vielleicht nachvollziehbar, aber OneUI wird mindestens einmal pro Jahr verteilt und wenn man jedes Mal vier bis fünf Monate pausiert, ist das nicht nur für Samsung-Nutzer schwer nachvollziehbar.

Man hat aber auch gute Nachrichten: Der Rollout soll zeitnah – vielleicht schon in dieser Woche – wieder aufgenommen werden. Warum das Zusammenspiel zwischen OneUI und den Google Play System Updates problematisch sein könnte, werden wir wohl dennoch nicht erfahren.

