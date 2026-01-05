Android: Großes Pixel-Update kommt vielleicht heute – mit Feature Drop und dem nächsten Android-Release?

Das erste große Android-Update des Jahres steht vor der Tür und könnte schon am heutigen Montag im Rahmen eines umfangreicheren Pixel Update veröffentlicht werden. Für den Jahresstart erwarten wir eine ganze Reihe von Fixes für die Pixel-Smartphones, aber auch das monatliche Sicherheitsupdate und möglicherweise neue Funktionen. Gerade zum Einstand könnten auch Überraschungen auf dem Plan stehen.



Der Januar hat schon wieder ein paar Tage hinter sich, doch wir befinden uns erst heute am ersten Montag des Monats und somit an einem von zwei Zeitpunkten, an denen Google das monatliche Update veröffentlicht. Nach den großen Runden im Dezember und auch im November sollte es zwar wieder etwas ruhiger werden, doch gerade zum Start in das Jahr sowie die ersten Tech-Messen legt man bei Google auch gerne mal etwas größer nach. Gut möglich, dass man es gleich zu Beginn krachen lassen will.

Welche Updates sind zu erwarten?

Das Januar-Update wird wie üblich in mehreren Paketen veröffentlicht werden, die stets Regel denselben Aufbau haben: Als Erstes kommt das monatliche Android-Sicherheitsupdate für den Monat Januar. Dieses sollte erneut sehr übersichtlich bis vollständig leer sein, denn erst im Dezember gab es die große Runde mit einer dreistelligen Anzahl an Fixes. Google veröffentlicht seit kurzer Zeit nur noch alle drei Monate ein umfangreiches Update, während es in den Monaten dazwischen nur dringliche Bugfixes gibt. Parallel dazu gibt es die monatlichen Pixel-Fixes, die immer wieder eine Wundertüte sind.

Spannend wird es bei den zusätzlichen Updates, die sich vorab schwer einschätzen lassen. Im Dezember ist zwar das große Pixel Feature Drop ausgefallen, aber dafür gab es im November unerwartet ein großes Paket – das liegt nun schon wieder zwei Monate zurück und damit könnte in diesem Monat das nächste starten. Statt wie lange Zeit nur vier Mal pro Jahr, hat Google 2025 ganze sechs Mal ein Feature Drop-Paket veröffentlicht. Im Laufe des Monats steht außerdem die zweite Beta von Android 16 QPR3 an und wir warten nach wie vor auf die erste Developer Preview von Android 17.









Wann kommt das Update?

Google veröffentlicht die Updates normalerweise am ersten Montag oder Dienstag eines Monats, wobei man nur sehr selten von diesem Plan abweicht. Zuletzt war es häufiger der Dienstag, doch weil in den USA die erste große Tech-Messe beginnt und geklotzt werden muss, sieht es für den heutigen Montag gar nicht so schlecht aus. Sollte bis heute Abend kein Update kommen, dann ist spätestens morgen damit zu rechnen. Sollte es einen neuen Android-Release geben – Android 16 QPR3 Beta 2 oder die Android 17 Dev 1 – ist mit diesem am Mittwoch zu rechnen.

Welche Smartphones erhalten das Update?

Dank der sehr langen Pixel Update-Garantie können wir nach wie vor die Regel aufstellen, dass alle Smartphones mit Tensor-SoC das monatliche Update erhalten werden. Das bedeutet, dass alle Smartphones ab dem Pixel 6 aufwärts mit dem großen Update-Paket versorgt werden. Vom Pixel 6 bis zum Pixel 10 über alle Budget-Geräte, das Pixel Tablet sowie natürlich auch die Foldables. Bei älteren Geräten meist mit Abstufungen aus technischen Gründen, aber das grobe Paket ist überall gleich.

Eine Übersicht über die Update-Garantie der Pixel-Smartphones findet ihr in diesem Artikel. Einen schnellen Überblick über die Android-Zielversionen der Pixel-Smartphones haben wir euch in diesem Artikel zusammengefasst.

