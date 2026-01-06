Pixel Superfans: So könnt ihr jetzt zum Superfan werden – exklusive Vorteile und Aktionen erhalten (alle Infos)

Google kann immer mehr Nutzer von den Pixel-Smartphones überzeugen, die sich von Generation zu Generation wachsender Beliebtheit erfreuen. Schon vor längerer Zeit wurde die Community der Pixel Superfans gestartet, die sowohl einen Austausch ermöglichen als auch exklusive Vorteile bieten soll. Aus aktuellem Anlass zeigen wir euch noch einmal, wie ihr vielleicht Teil dieser wachsenden Community werden könnt. Hier findet ihr alle Infos zum Programm.



Das Marketing rund um die Pixel-Smartphones setzt nicht nur auf die Leistung der Geräte sowie den großen Funktionsumfang mit Alleinstellungsmerkmalen, sondern zunehmend auch auf den Community-Gedanken: Vor allem im Kamerabereich sowie in Social Media ist der Hashtag #TeamPixel eine feste Größe und wird mittlerweile auch mit Stolz verwendet. Wer ein neues Pixel kauft, dieses auspackt, Fotos veröffentlicht oder sonstige Aktivitäten genießt, verwendet nicht selten diesen Tag.

Aber ihr könnt nicht nur zum „Team Pixel“ gehören, das theoretisch alle Pixel-Nutzer umfasst, sondern auch dem etwas exklusiveren Club der Pixel Superfans beitreten. Diese Community besteht in den USA schon seit vielen Jahren und ist vor einiger Zeit recht langsam auch in Deutschland und weiteren europäischen Ländern gestartet. Die Internationalisierung kommt zwar langsam voran, aber die Community existiert und nimmt auch immer wieder neue Mitglieder auf.

Der Pixel Superfans-Club bietet einige Vorteile, so wie erst vor wenigen Tagen einen 50 Euro Gutschein für den Google Store. Aber das ist längst nicht alles.

Diese Vorteile soll das Pixel Superfans-Programm bieten:

Erhalte exklusiven Zugang zu Insider-Inhalten, frühe Informationen zu den neuen Pixel-Produkten sowie interessante Einblicke hinter die Kulissen.

Sichere dir einzigartige Rabatte und halte damit dein Pixel-Portfolio stets auf dem neuesten Stand.

Erlebe zusammen mit anderen Superfans exklusive Veranstaltungen, Workshops und Events.

Lass dich überraschen! Du hast die Chance, tolle Preise, Pixel-Produkte und unvergessliche Erlebnisse zu gewinnen.









Ins Detail geht man bei all den Vorteilen nicht, was vor allem daran liegt, dass diese mutmaßlich nicht langfristig geplant werden. Stattdessen finden sich innerhalb des Programms auch kurzfristige Marketing-Aktionen, doch man zeigt sich bemüht, mindestens einmal pro Jahr alle Kategorien zu bedienen. Klar, Dinge wie Gratis-Wallpaper sind nett, aber schlussendlich geht es eher um exklusive Informationen oder Aktionen – also die echten Vorteile. Und genau diese haben in der letzten Zeit spürbar zugenommen. Neben der Google Store-Aktion (siehe oben) gab es erst im Oktober einen ersten Blick auf das Pixel 10a.

So könnt ihr ein Pixel Superfan werden

Solltet ihr jetzt hellhörig geworden sein und Interesse am Programm haben, müsst ihr nur eine Voraussetzung erfüllen, die vermutlich sowieso gegeben ist: Ihr müsst ein Pixel-Smartphone besitzen und dieses auch aktiv verwenden. Ihr könnt euch für das Programm nicht direkt anmelden, sondern eher bewerben – es ist auch Glück dabei. Google soll wohl immer wieder einmal einen großen Schwung neuer Fans freischalten bzw. den beantragenden Nutzern den Zugang gewähren. Wie die Auswahl stattfindet und wonach gefiltert wird, ist nicht bekannt.

Es dürfte helfen, wenn man in Social Media rund um das TeamPixel etwas aktiv ist, aber eine Garantie für die Aufnahme ist das nicht. Es könnte sich auch um reinen Zufall handeln, ob ihr in den nicht ganz so exklusiven Club aufgenommen werdet oder eben nicht. Versucht euer Glück, füllt dieses Anmeldeformular aus und drückt die eigenen Daumen.

