iGaming wird sich 2026 in erster Linie auf Mobilgeräten abspielen

Dass sich unser tägliches Leben zunehmend auf mobile Geräte fokussiert, ist natürlich schon lange kein Geheimnis mehr. Für den ein oder anderen mag es dann aber doch überraschend sein, wenn sich einige Industrien von ihren bisherigen Tätigkeitsfeldern in Richtung mobiler Markt bewegen. Das iGaming zum Beispiel hat das physische Spielcasino und die Wetten auf der Rennbahn zwar nicht komplett hinter sich gelassen. Es ist aber jetzt schon deutlich, dass sich der Großteil des Marktvolumens in der Zukunft über mobile Geräte erschließen wird.



Was ist iGaming?

Das Wort iGaming beschreibt im Prinzip jede Tätigkeit oder jedes Spiel, bei dem es um einen Geldgewinn geht und das im Internet stattfindet. Es muss sich also um ein digitales Angebot handeln und gleichzeitig muss es sich um einen monetären Einsatz drehen. Dazu gehören alle möglichen Produkte, wie zum Beispiel online Spielautomaten, Casinospiele mit einem Croupier, oder aber natürlich auch Sportwetten im Internet. Der Markt hat in den letzten Jahren stark an Schwung aufgenommen und befindet sich auf einem absoluten Wachstumskurs. Und dazu trägt natürlich in erster Linie die heutzutage deutlich verbesserte Zugänglichkeit bei.

Die Nähe zu Mobilgeräten

Der Weg, den Videospiele genommen haben, ist auch für viele andere Industrien interessant. Weg vom klobigen Endgerät oder einem schwerfälligen Automaten, hin zu einer schlanken, praktischen Darstellung auf dem Screen eines Smartphones. Gerade Sportwetten oder Glücksspiele sind dafür bestens geeignet, denn sie verlangen meist keine komplexen Eingaben. Stattdessen kann man mit ein paar wenigen Zahlen oder Button-Drückern das gewünschte Ergebnis erzielen. Dabei kann es sich um das Ausfüllen eines Wettscheins handeln oder um die Teilnahme an einem Roulette-Spiel. Entscheidend ist, dass die Darstellung und Bedienung so schnell und so einfach wie möglich ist.

Technische Neuerungen

Der Fortschritt, den die mobilen Endgeräte in den letzten Jahren hingelegt haben, macht diese Anwendung natürlich besonders einfach. Touch Screens sind deutlich sensibler, die Bildschirme sind größer und die Darstellung ist schärfer und farbenprächtiger. Außerdem ist die Bedienung wesentlich präziser. Denn die Geräte können immer mehr und besser erkennen, was die Anwender gerne tun möchten. Das bedeutet, dass sie ganz einfach eine automatische Unterstützung zur Verfügung stellen können. Außerdem sind Daten und Statistiken heute so verfügbar wie noch niemals zuvor. Der Kunde hat also immer den Zugriff auf die neuesten Informationen und den aktuellen Stand selbst in den eher weniger bekannten Bereichen und Sportarten.

Die Anbieter erkennen den Trend

Genauso, wie sich ein immer größerer Teil der Bevölkerung für Sportwetten begeistert, finden auch immer mehr Anbieter den Weg ins Internet und damit zu einer Darstellung auf dem mobilen Gerät. Die erfahrenen Betreiber sorgen dabei oftmals dafür, dass die Kunden sofort alles unter einem Dach haben, was sie benötigen. Dazu zählt nicht nur das iGaming selbst, sondern auch die nötigen Hintergrundinformationen und statistischen Daten. Gerade bei den Sportwetten kommt dazu oftmals die Gelegenheit, die Spiele live zu verfolgen. Denn dabei kann man auch bis weit in die Begegnung hinein noch live eine Sportwette abschließen. Die Quoten werden dabei dann in Echtzeit angepasst.

Potenzial für übergreifende Einbindung

Natürlich erlaubt die Zusammenarbeit mit einem Anbieter für Sportwetten eine ganze Reihe an lukrativen Marketingmöglichkeiten. So findet man zum Beispiel in vielen modernen Arenen die Banner und Logos für Sportwettenanbieter und andere Betreiber aus dem Bereich iGaming. Hier ergeben sich Synergieeffekte, die man zum Beispiel durch gezielte Werbeaktionen, selektive Rabatte und andere Angebote für sich nutzen kann. So profitieren der Kunde und der Anbieter, während der Sport und die Industrie als Ganzes einen weiteren Wachstumsschub erfährt. Das mobile Gerät ist dabei die zentrale Anlaufstelle, die alles an einem Ort und mit einem Klick vereint.

Der Markt in der nahen Zukunft

Gerade der Markt für mobiles iGaming wird in den kommenden Jahren noch stark weiterwachsen. Während die Industrie als Ganzes ihr Volumen bis 2030 vermutlich verdoppeln wird, kann man davon ausgehen, dass der Großteil dieses Wachstums aus der mobilen Anwendung kommen wird. Der praktische Zugang, der immer und überall stattfinden kann, ist dabei das entscheidende Kriterium. Denn je einfacher man einen Service nutzen kann, desto wahrscheinlicher ist die Nutzung im Allgemeinen. Interessant wird es dann zu sehen, welche zusätzlichen Produkte und übergreifenden Angebote die Betreiber in der Zukunft zur Verfügung stellen werden, um die Kunden auch langfristig zu begeistern.