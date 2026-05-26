Android: Google setzt voll auf Widgets – dynamische und plattformübergreifende Mini-Apps kommen (Video)

Obwohl die auf Android basierenden Google-Betriebssysteme und -Plattformen seit jeher Widgets unterstützen, hat man das Konzept über viele Jahre schleifen lassen – das ändert sich jetzt. In den letzten Wochen wurden neue Widget-Formen für Android, für Android Auto und auch für Wear OS vorgestellt, die offenbar auf eine gemeinsame Plattform setzen und übergreifend genutzt werden sollen.



Vor allem das Smartphone-Betriebssystem Android ist für seine Widgets bekannt, die die Nutzer auf den Homescreen legen und sich über wichtige Dinge informieren lassen können. Schon vor gut zwei Jahren hatte man einen Widget-Neustart eingeleitet und jetzt hebt sich dieser auf die nächste Stufe: Schon bald soll Gemini KI-generierte Widgets erstellen und damit auch viele simple Apps ersetzen können.

Auch für das neue Android Auto hat man kürzlich Widgets vorgestellt, die parallel zu den anderen Apps verwendet werden können. Nur eine Woche später haben Googles Entwickler einen ersten Ausblick auf Wear OS 7 gegeben, das ebenfalls stark auf Widgets setzt. Auf Smartwatches sollen die Widgets die bisher genutzten Tiles ersetzen und sich flexibler als bisher zeigen.

Im Rahmen eines Google I/O-Talks haben die Entwickler jetzt die neuen „adaptiven Widgets für alle Plattformen“ vorgestellt. Diese zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass nicht nur eine gemeinsame Codebasis verwenden können, sondern auch eine gemeinsame Design-Basis. Das hat für App-Entwickler den Vorteil, dass sie ihre Widgets recht schnell auf allen Plattformen anbieten können. Google selbst dürfte das vor allem für die Gemini-generierten Widgets verwenden wollen.

Ich denke, dass Google den aktuellen Widget-Anlauf mit Nachdruck verfolgen wird. Denn es geht um die Zukunft der Apps, um Schnittstellen zu Geminis KI-Agenten und sogar am neuen Desktop-Betriebssystem Aluminium OS auf den Googlebooks will man die Widgets auf der Startseite unterstützen.

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[9to5Google]

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