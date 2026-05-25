Google AI Pro: Neues Power-Abo bringt 5 TB Speicher, YouTube Premium, Home Premium und starkes Gemini

Immer mehr Google-Nutzer besitzen ein Abo, das die Funktionalität und den Speicherplatz erweitert oder ungestörten Medienkonsum ermöglicht. In dieser Woche wurde bei den Abos aufgerüstet und so langsam kristallisiert sich ein echter Abo-Star für die Nutzer heraus, die häufig und umfassend im Google-Netzwerk unterwegs sind: Mit Google AI Pro hat man ein starkes Paket, das dem von mir mehrfach prognostizierten Giga-Abo immer näher kommt.



Wir haben euch bereits die neue Google KI-Abos ausführlich vorgestellt, die in dieser Woche einige Upgrades erhalten haben und sich damit als attraktive Erweiterung eines Google One-Abos in Stellung bringen. Eines der Abos sticht besonders heraus und hat in der Kombination eine unschlagbare Preisleistung, die für sehr viele Nutzer interessant sein könnte. Die Rede ist vom Abo Google AI Pro für 21,99 Euro pro Monat oder 219,99 Euro pro Jahr.

Viel Speicherplatz, viel Gemini

Erst vor wenigen Wochen wurde das Abo massiv aufgerüstet, denn Google hat den Speicherplatz von 2 Terabyte auf 5 Terabyte angehoben – und das, ohne den Preis ebenfalls anzuheben. Mit diesem Speicherplatz dürften viele Google-Nutzer über Jahre gut gerüstet sein. Gleichzeitig bringt das Abo viele erweiterte Gemini-Funktionen mit, eröffnet den Zugang zu praktisch allen Gemini-Werkzeugen, vervierfacht die Nutzungslimits und wertet auch die Google-Suche mit dem jeweils neuesten Gemini-Modell auf.

Medien und Smart Home

Die jüngste Erweiterung bringt nicht nur mehr Gemini-Funktionen und Speicherplatz, sondern kann den Nutzern auch noch zwei zusätzliche Abos ersparen: Denn das AI Pro-Abo hat jetzt YouTube Premium Lite mit im Gepäck. YouTube Premium Lite bringt eine weitgehend werbefreie Videoplattform sowie Features wie die Hintergrundwiedergabe. Manko: Kein YouTube Music und auch kein Family Sharing – dennoch spart es 5,99 Euro pro Monat. Außerdem ist Google Home Premium Standard mit im Paket, gibt erweiterten Zugriff auf die Smart Home-Funktionen und spart weitere 9,99 Euro pro Monat.









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Das Abo ist sehr attraktiv für alle Nutzer, die nicht nur den Google-Speicherplatz benötigen, sondern auch im Medienbereich und im Smart Home auf Google-Produkte setzen. Allein die Ersparnis für YouTube Premium Lite und Google Home Premium liegt bei knapp 16 Euro pro Monat – und das bei einem Preis von 21,99 Euro pro Monat oder im Jahres-Abo gar nur etwas mehr als 18 Euro pro Monat. Wäre es jetzt noch ein normales YouTube Premium-Abo, würde ich persönlich sofort umsteigen.

» Google One: Das beste Paket im Cloudspeicher-Bereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

» YouTube Premium: Das beste Paket im Medienbereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

Letzte Aktualisierung am 22.05.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.