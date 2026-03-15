YouTube Premium: Das beste Paket im Medienbereich – darum bin ich mit dem Abo sehr zufrieden (Meinung)

Google hat schon vor einigen Jahren das Abopaket YouTube Premium eingeführt, das den Nutzern neben einer Reihe von funktionellen Vorteile auch die Werbefreiheit bringt. Aus mehreren aktuellen Anlässen gab es in den letzten Tagen wieder Diskussionen darüber, ob das Abo sein Geld wirklich wert ist. Hier folgt die Antwort aus meiner persönlichen Sicht mit mehreren Jahren Erfahrung.



Ich hatte hier im Blog in den letzten Wochen über die YouTube Premium-Tarife berichtet, über den Erfolg des YouTube-Werbeblocker-Blocker berichtet und über die Ausreden der YouTube-Werbeblocker philosophiert. Wie erwartet, ließen die bösen E-Mails einiger Werbeblocker-Nutzer nicht lange auf sich warten und das dürfte auch nach diesem Artikel wieder der Fall sein. Aber natürlich werden auch diese von mir ignoriert – jeder soll seinem Hobby nachgehen. Und wenn es das ständige Justieren von mehreren Werbeblockern ist, dann ist das eben so.

Schon seit dem Start von YouTube Premium besitze ich ein Abo bei der Videoplattform. Der Grund für das Abo war, wie vermutlich bei vielen Nutzern, der Vorteil der völligen Werbefreiheit. Tatsächlich hatte ich YouTube damals gar nicht so häufig genutzt, doch die Werbespots zwischen den Videos waren aus Google-Sicht ein starkes Argument, um mich zum Abo zu bringen. Dass in diesem Abo auch der Zugang zu YouTube Music steckt, ging an meinem damaligen Alltag vorbei. Natürlich war mir das aus beruflichen Gründen (dieser Blog) bekannt, aber genutzt hatte ich es nicht.

Nach einigen Monaten hatte ich dann doch YouTube Music für mich entdeckt und war überrascht. Für denselben Preis, den ich bei anderen Plattformen für das Musikstreaming bezahle, bekomme ich bei YouTube das Musikstreaming, die werbefreie Videoplattform und die funktionalen Vorteile der Hintergrundwiedergabe und Offline-Wiedergabe. Wer nur Musikstreaming benötigt und zu YT wechselt, bekommt die Werbefreiheit auf der Videoplattform praktisch kostenlos dazu.









Der Gamechanger – das Familien-Abo

Gut zwei Jahre später habe ich das Abo aufgerüstet auf YouTube Family Premium – für 23,99 Euro pro Monat. Bei diesem Betrag muss man natürlich erst einmal schlucken und sich gut überlegen, ob es das wert ist. Dennoch wollte ich es ausprobieren und habe das Abo seit diesem Tag. Wir nutzen das Abo in meiner Familiengruppe mit fünf Nutzern – vier Personen sowie ein neutrales Konto für Mediengeräte wie den Smart TV.

Die gesamte Familie und ich schauen in Kombination mehrere Stunden YouTube täglich – vollkommen frei von Werbung. Auf den Smartphones, auf den Tablets, auf den Smart TVs. Im Auto sowie zum Teil nebenbei bei der Arbeit wird einzig und allein YouTube Music gehört. Weil sich das Abo mit bis zu sechs Personen teilen lässt, sind das gerade einmal 4 Euro pro Monat pro Person. Gut, bei mir es 4,80 Euro pro Person und ich zahle das Abo in meiner Familie allein, aber es ist absolut lohnenswert. Es muss schon sehr viel passieren, dass ich dieses Abo infrage stellen würde.

Die Preis-Leistung bei YouTube Premium stimmt einfach – bei YouTube Premium Family umso mehr! Kein anderer Konkurrent kann mit dieser Preisgestaltung und erst recht nicht dieser verfügbaren Medienbreite mithalten. Allgemein bin ich kein Freund von Abos und besitze neben YouTube Premium (und Google One) auch kein anderes Abo. Doch diese beiden sind es mir absolut wert und bieten solch einen großen Vorteil, dass ich mich selbst bei der monatlichen Abrechnung nicht ärgern muss.

Und wer eher sporadisch YouTube schaut und die Musik nicht benötigt, ist spätestens seit dem jüngsten Update von YouTube Premium Lite sehr gut bedient.

» Die YouTube Premium-Abos im Vergleich

Letzte Aktualisierung am 10.03.2026 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.