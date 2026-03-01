YouTube: Google hat den Werbeblocker-Wettlauf längst gewonnen – profitiert in allen Fällen (Meinung)

Google hat schon vor längerer Zeit damit begonnen, auf der Videoplattform YouTube so richtig aufzuräumen und Werbeblocker-Nutzer auszusperren – und das mit fast schon überwältigendem Erfolg. Zwar liefert man sich ein echtes Katz- und Maus-Spiel mit der Blocker-Community, doch unter dem Strich haben Google und YouTube längst gewonnen.



Viele Nutzer von Werbeblockern nehmen für sich in Anspruch, alle Inhalte im Web durch die Blockade von Werbung kostenlos zu erhalten – womit man die Plattformen und Content-Creator um ihre Einnahmen bringt. Dieses Selbstverständnis hatte sich in den letzten Jahren immer weiter verfestigt und dazu geführt, dass immer mehr Inhalte hinter Paywalls verschwinden – die die Community erneut versucht, mit allerlei Tricks zu umgehen. Hoffentlich arbeiten diese Nutzer ebenfalls alle ehrenamtlich und wollen kein Geld für ihre Leistung sehen, aber das ist eine andere Geschichte.

Schon vor drei Jahren hatte YouTube erstmals damit begonnen, die Nutzer von Werbeblocker zu benachteiligen, mit weniger Inhalten zu versorgen oder gar vollständig von der Plattform auszusperren. Wenig überraschend gab das einen großen Aufschrei und zahlreiche laut ausgesprochene Boykott-Androhungen. Natürlich haben die Nutzer die Plattform nicht boykottiert und man muss sich fragen, welche Drohgebährde damit überhaupt aufgebaut werden soll. Werbeblocker-Nutzer kosten Geld, bringen aber keinen Umsatz. Das ist so, als wenn der Schwarzfahrer damit droht, in Zukunft nicht mehr mit dem Verkehrsmittel zu fahren und den zahlenden Gästen einen Platz wegzunehmen.

Um die Nutzer richtig auf die Palme zu bringen, hatte Google im vergangenen Jahr gar damit begonnen, den Werbeblocker-Nutzern einstündige Werbespots zu zeigen und erst vor wenigen Tagen wurden die Werbeblocker-Nutzer von den Kommentaren ausgesperrt. Damit werden sie nicht nur vom Konsum des Inhalts selbst ausgeschlossen, sondern auch von der großen YouTube-Community.

Es war absehbar, dass sich YouTube auf ein endloses Katz- und Maus-Spiel einlässt, das auch heute noch anhält. Unter jedem Artikel berichten die Nutzer voller Stolz, wie sie mit nur einem halben Dutzend Plug-Ins und aufwendiger Pflege von Sperrlisten weiterhin kostenlosen Zugang erhalten. Dass sie sich damit selbst das Leben schwer machen, kommt ihnen gar nicht in den Sinn. Ob die damit zugebrachte Lebenszeit die monatliche Ersparnis oder das Wegklicken der fünf-Sekunden-Spots wert ist, muss jeder Nutzer für sich selbst entscheiden.









YouTube hat den Werbeblocker-Wettlauf längst gewonnen

Es war von Anfang an klar, dass YouTube den Wettlauf gewinnen wird: Die allermeisten Nutzer haben gar nicht die technischen Kenntnisse, um solche Werbeblocker-Blocker zu umgehen. Diese sehen daher entweder Werbung (Umsatz für YouTube) oder schließen ein Premium-Abo ab (Umsatz für Google). Die überschaubare Nutzerschaft, die mit technischen Tricks alles umgeht, kann man mit Blick auf die Masse von zwei Milliarden YouTube-Nutzern ignorieren. Mit jedem neuen Anlauf seitens Google werden es weniger Werbeblocker-Nutzer.

Was hätte denn auch passieren sollen? Entweder die Nutzer schalten ihre Werbeblocker ab, dann verdient YouTube an Werbung. Oder sie schließen das Abo ab und sorgen nicht nur für Umsatz, sondern auch noch eine eigene Nutzerbindung. Als weitere Alternative bleiben sie YouTube entweder fern und senken damit die Betriebskosten der Plattform oder sie umgehen es und für YouTube bleibt alles beim alten. In keinem Szenario würde YouTube verlieren, daher scheut man den Aufwand für dieses Projekt auch nicht.

Wie erfolgreich diese Kampagne ist, zeigt sich an den jüngsten Google-Quartalszahlen. Die Umsätze von YouTube explodieren regelrecht, erstmals hat die Plattform mehr als 40 Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr eingefahren – Tendenz steigend. Das ist zwar nicht nur dieser Blocker-Technologie zu verdanken, aber diese dürfte einen sehr großen Anteil daran haben.

