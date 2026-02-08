Googles goldener Weg: KI sorgt für großes Wachstum – Rekordumsätze und hohe Milliarden-Investitionen

Am Mittwoch hat Alphabet wieder die Google-Geschäftszahlen für das 4. Quartal veröffentlicht, die wie gewohnt kaum besser sein könnten. Dass das Unternehmen in diesen Sphären noch zweistellig wachsen kann und praktisch alle Geschäftsbereiche stark zulegen ist alles andere als selbstverständlich. Damit setzt man den goldenen Weg fort, auf dem man sich seit längerer Zeit befindet. Hier findet ihr die wichtigsten Details.



Für Alphabet-Anleger gehört es seit praktisch zwei Jahrzehnten dazu, dass die Umsätze wachsen und die Gewinne mit jedem Quartal stärker sprießen – ein wirklich schlechtes Quartal hat das Unternehmen noch nie gehabt. Es geht stets bergauf und zuletzt hat sich das Wachstum gar noch beschleunigt. Betrachten wir das gesamte Jahr, liegt der Umsatz erstmals über 400 Milliarden Dollar und der Gewinn erstmals über 100 Milliarden Dollar.

Schauen wir uns nur die letzten drei Monate an, kommt Google auf 113,8 Milliarden Dollar Quartalsumsatz – es ist erst das zweite Quartal, in dem man einen dreistelligen Milliardenumsatz erreichen kann. Auch bei der über viele Jahre eher stagnierenden Videoplattform geht es aufwärts, denn YouTube erreicht 11,3 Milliarden Dollar Umsatz und ist damit das zweite Quartal in Folge überhaupt über 10 Milliarden Dollar. Dabei geht es wohlgemerkt nur um Werbeeinnahmen, während die starken Zuwächse bei Google One- und YouTube Premium-Abos gar nicht hereinzählen.

Mit knapp 36 Milliarden Dollar Gewinn schafft man ebenfalls einen gewaltigen Sprung und kann die Marge weiterhin bei 32 Prozent halten – in diesen Dimensionen sind das Traumwerte. Obwohl vor allem das Alphabet-Unternehmen Waymo die Zahlen stark belastet, ist der Gewinn regelrecht durch die Decke gegangen. Waymo hat sich von Alphabet frische 2 Milliarden Dollar für den globalen Rollout geholt.









Das Werbegeschäft brummt kräftig

Vor allem das Google-Werbegeschäft ist weiterhin eine gut geölte Gelddruckmaschine, die immer schneller läuft: Man hat einen Werbeumsatz von 82 Milliarden Dollar eingefahren, das sind satte 10 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr. Der YouTube-Umsatz legt um 900 Millionen Dollar zu, während das Partner-Geschäft rückläufig ist und die Google-Suche allein neun Milliarden Dollar mehr umsetzt als zuvor. Das ist schon gewaltig. Selbst bei YouTube, das immer mehr Werbefrei-Abos verkauft, legt der Werbeumsatz zu.

In einem separaten Artikel haben wir gerade erst über die 325 Millionen Google One und YouTube Premium-Abonnenten berichtet. Das sorgt mittlerweile für einen Abo- und Geräteumsatz von 13,6 Milliarden Dollar – einer der am schnellsten wachsenden Bereiche des Unternehmens. Gerade Abos sind gut planbare Umsätze und vor allem das Speicherplatz-Abo dürfte für viele Nutzer ein Lebenslang-Abo sein, an dessen Kündigung gar nicht gedacht wird. Auch für die KI-Zukunft ist man mit 750 Millionen Gemini-Nutzern gut aufgestellt.

Auch an anderer Stelle läuft es glänzend: Das einstige Sorgenkind Google Cloud verdient um sechs Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr – auch das ist vor allem der KI zu verdanken. Das wird mittlerweile auch in einen Cloud-Gewinn von 5,3 Milliarden Dollar übertragen. Laut CEO Sundar Pichai hat Google Cloud einen Auftragsbestand von 155 Milliarden Dollar. Kein Wunder, ziehen doch viele große KI-Unternehmen von OpenAI über Meta bis Anthropic in die Google-Cloud ein. Dass die Cloud einmal solch ein wichtiger Umsatzträger wird, war viele Jahre lang nicht absehbar.

Dass alle anderen Alphabet-Unternehmen in diesen drei Monaten wieder einmal 13,7 Milliarden Dollar verbrannt haben, fällt kaum noch ins Gewicht, lässt sich diesmal aber auch mit der Zwei-Milliarden-Dollar-Investition in Waymo erklären.

