Rechenpower für Gemini: Google steckt in diesem Jahr 186 Milliarden Dollar in den Ausbau der Infrastruktur

Google ist im KI-Bereich sehr breit aufgestellt, ist mit zahlreichen Produkten am Markt, betreibt eine gewaltige Infrastruktur und beliefert sogar die Konkurrenz – und dennoch sorgt man sich, zu langsam zu sein. Wie Google-CEO Sundar Pichai jetzt angekündigt, wird man in diesem Jahr 185 Milliarden Dollar in den Ausbau der KI-Infrastruktur stecken. Auch damit liegt man weit vor der Konkurrenz.


Alphabet hat gestern Abend die Google-Quartalszahlen veröffentlicht und dabei verkündet, erstmals einen Jahresumsatz von 400 Milliarden Dollar erreicht zu haben – allen voran durch die Google-Suche und KI. In deren Rahmen konnte man außerdem mitteilen, dass die Gemini-App 750 Millionen monatliche Nutzer hat und damit womöglich an die Spitze der meistgenutzten KI-ChatBots schießt.

Um dieses Momentum mitzunehmen, wird man die Investitionen im Bereich der KI und Infrastruktur in diesem Jahr deutlich in die Höhe schrauben. Pichai spricht davon, in diesem Jahr 185 Milliarden Dollar in den Ausbau stecken zu wollen. Das ist mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr, denn 2025 wurden „nur“ 91 Milliarden Dollar investiert. Mit dem Geld will man aber nicht nur neue Produkte und Angebote entwickeln, sondern vor allem die Infrastruktur stärken und Rechenpower ausbauen.

Das Geld wird in neue und bestehende Rechenzentren gesteckt, in die Weiterentwicklung der KI-Chips, aber auch in den Energiesektor. Es ist ein Wettrennen um Hardware und Energie, die durch den gewaltigen Ausbau derzeit praktisch Mangelware sind – was bekanntlich derzeit auch für eine Explosion der Speicherpreise sorgt. Auch Meta, Microsoft, OpenAI, Perplexity und viele andere Unternehmen bauen ihre Infrastrukturen aus.

Die Alphabet-Investitionen sollen über denen der Konkurrenz liegen, womit Google seine Stellung als einziger Rechenpower-Lieferant wohl ausbauen dürfte. Selbst Meta, OpenAI, Perplexity und sogar Apple setzen auf die Google-Infrastruktur. Das hat mich hier im Blog schon dazu gebracht, Google als ganz großer KI-Gewinner zu bezeichnen.

