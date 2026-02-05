Gemini & Google Chrome: Personal Intelligence erhält bald Zugriff auf alle Browserdaten der Nutzer (Video)

In diesen Tagen sorgt Google dafür, dass die Gemini-KI in Google Chrome noch tiefer in den Browser integriert wird, um den Nutzern mehr Möglichkeiten für die Steuerung von Webseiten und Apps zu geben. Aber auch das derzeit im Aufbau befindliche Gemini Personal Intelligence soll schon bald einziehen und sowohl den Zugriff als auch die Verknüpfung von persönlichen Daten ermöglichen.


Die Gemini-KI in Google Chrome macht derzeit große Fortschritte und soll den Nutzern nicht nur die Verwendung der KI im Browser erleichtern, sondern auch dessen Daten tiefer in das Ökosystem integrieren. Dazu setzt man auf die Schnittstelle der Gemini Personal Intelligence, die in den nächsten Monaten noch sehr relevant werden wird.

Wir haben euch schon vor einigen Tagen die Gemini Personal Intelligence ausführlich vorgestellt und ich habe dargelegt, warum die Gemini Personal Intelligence ein gigantischer Meilenstein für Google ist. Zunächst sind nur wenige Dienste angebunden, doch man arbeitet bereits jetzt an der nächsten Runde – und zu dieser wird dann auch der Browser Google Chrome gehören.

Nutzer erhalten mit der Anbindung von Google Chrome an die Persönliche Intelligenz die volle Kontrolle und können die Funktion jederzeit aktivieren oder auch wieder deaktivieren. Dabei geht es darum, dass Chrome auf die persönlichen Daten der Nutzer zugreifen und diese in der Konversation verwenden kann, aber auch um die Integration der Chrome-Daten in diese KI-basierte Infrastruktur.

Chrome merkt sich den Kontext vergangener Konversationen, sodass die Nutzer individuell zugeschnittene Antworten auf ihre Suchanfragen im Web erhalten. Schon jetzt lassen sich bei Gemini spezifische Anweisungen hinzufügen, um noch personalisiertere Antworten zu erhalten. Die personalisierte Intelligenz in Chrome verwandelt das Surfen laut der Google-Ankündigung von einem Allzweckwerkzeug in einen vertrauenswürdigen Partner, der sie versteht und relevante, proaktive und kontextbezogene Unterstützung bietet.

» Gemini in Google Chrome: Neue Integration der Google-Apps startet – Zugriff auf Daten und Funktionen (Video)

[Google-Blog]

