Gemini Personal Intelligence: Personalisierte Antworten mit Google-Daten starten jetzt im KI-Modus (Video)

Google hat vor wenigen Tagen den Start der Gemini Personal Intelligence angekündigt, das dem KI-Modell umfangreichen Zugriff auf die Daten in den Google-Produkten gibt. Jetzt wird diese Funktion, wie bereits zuvor in Aussicht gestellt, in den KI-Modus der Google Websuche integriert. Ein weiterer großer Schritt der Google-Suche in Richtung umfassender Personalisierung.



Erst vor wenigen Tagen wurde das neue Gemini Personal Intelligence angekündigt, das dem KI-Modell Gemini sowie dem KI-ChatBot sehr viel mehr Personalisierung ermöglicht. Diese wird durch den umfangreichen Zugriff auf die Daten in den angebundenen Google-Diensten erreicht, die sowohl abgerufen als auch kombiniert werden können. Zunächst hat man das nur für US-Nutzer und auch nur innerhalb des Gemini-Chats gestartet.

Jetzt folgt bereits der nächste Schritt, denn ab sofort steht die Personal Intelligence optional auch in der Google-Suche bereit. Die Nutzer haben damit die Möglichkeit, die angebundenen Dienste direkt aus der Websuche heraus zu durchsuchen, Daten miteinander zu kombinieren oder auch Recherchen bzw. Aufgaben durchzuführen. Nach einmaliger Zustimmung zur Datennutzung soll das, so wie im ChatBot, automatisch von der Gemini-KI genutzt werden.

Google spricht davon, dass die Suche zu einem einzigartigen Nutzererlebnis wird, indem es verschiedene Apps miteinander verknüpft. Der KI-Modus kann insbesondere Ihre Google Fotos-Bibliothek und Workspace-Daten, wie beispielsweise Gmail-Nachrichten, nutzen. In der Ankündigung spricht man beispielsweise davon, dass die Nutzer für eine bevorstehende Reise nach der passenden Kleidung fragen können:

Benötigen Sie für Ihre bevorstehende Reise einen neuen Mantel? Der KI-Modus berücksichtigt automatisch Ihre bevorzugten Marken und Ihre Flugbestätigung aus Gmail, um Reiseziel und Reisezeitraum (z. B. Chicago im März) zu ermitteln. Sie erhalten Vorschläge für winddichte, vielseitige Mäntel, die dem Wetter und Ihrem Stil entsprechen.

