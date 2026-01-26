Google TV: Update bringt neue Funktionen auf Smart TVs – Berichte, YouTube-Thumbnails und Google Home

Es kommt nicht ganz so häufig, dass die Smart TV-Plattform Google TV ein Update erhält, doch in diesen Tagen ist es mal wieder soweit: Das Update auf die neuste Version bringt tatsächlich auch einige sichtbare Neuerungen an die Oberfläche, die auf neue Features schließen lassen, auf eine optimierte Smart Home-Integration und haben auch einen YouTube-Fix in petto.



Es gibt eine neue Version für Google TV, die auch ganz unabhängig von einer größeren Ankündigung eine Reihe von Neuerungen für die Smart TV-Plattform bringt. Zunächst gehört dazu ein Fix für den Homescreen, bei dem es wohl schon seit Wochen Probleme mit den YouTube-Thumbnails geben soll. Diese wurden in einigen Situationen falsch zugeordnet und entsprachen somit nicht dem verknüpften Video. Das sollte nun nicht mehr vorkommen.

Die zweite Neuerung umfasst die Einführung der Bereiche „Google Home“ und „Voice Assistant“ in den Einstellungen. Einige Optionen wurden in diese Kategorien verschoben und deuten darauf hin, dass es an diesen Stellen schon bald noch mehr Einstellungsmöglichkeiten gibt – was gleichbedeutend mit neuen Funktionen ist. Mehr lässt sich nur spekulieren, doch der anstehende Smart Home-Neustart sowie der Ausbau von Gemini auf den Smart TVs ist dabei sicherlich kein Zufall.

Die letzte Neuerung findet sich ebenfalls in der Nähe der Einstellungen. Dort findet sich jetzt der Eintrag „Report history“. Dahinter sollen sich die vom Nutzer gemeldeten Bugs bzw. dessen Feedback befinden. Mit Auflistung sowie dem aktuellen Status des jeweiligen Berichts. Interessanterweise bietet Google TV bisher gar keine solche Möglichkeit – auch diese dürfte also mit einem der nächsten Updates einziehen.

» Chromebooks: Google verschenkt Geräte an Schulen, um Kinder als zukünftige Nutzer zu gewinnen (Bericht)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-03 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.