WhatsApp: Nutzer sollen schon bald für werbefreien Messenger bezahlen – eindeutige Hinweise in der App

Der Messenger WhatsApp dominiert den Markt in vielen Regionen seit Jahren und gilt auch in den deutschsprachigen Ländern fast schon als Standardlösung. WhatsApp ist seit jeher werbefrei, doch das soll sich wohl sehr bald ändern – inklusive eines kostenpflichtigen Auswegs für die Nutzer. Ein Teardown verrät, dass die Nutzer für eine fortgeführte Werbefreiheit zur Kasse gebeten werden sollen.



WhatsApp gehört seit vielen Jahren zu Meta, das mit seinen erfolgreichen sozialen Netzwerken viele Milliarden Dollar verdient. Doch ausgerechnet WhatsApp, wohl das reichweitenstärkste Produkt des Unternehmens, ist werbefrei und dürfte nur einen Bruchteil der Meta-Umsätze liefern. Schon seit Jahren wird darüber spekuliert, ob und wie Meta den Messenger monetarisieren könnte und jetzt scheinen diese Pläne auf der Zielgeraden zu sein.

Wie ein Teardown der aktuellen Android-App verrät, wird schon bald Werbung in einige Bereiche der App einziehen. Konkret ist die Rede vom Status und den Kanälen – die reinen Konversationen dürften also auch zukünftig werbefrei bleiben. Für alle Nutzer, die keine Werbung in WhatsApp sehen möchten, schafft Meta ein neues Abo. Konkret wurde die folgende Zeile in der App entdeckt, die recht eindeutig ist:

Review your subscription to accept the new price of %1$s/month; or choose to use Status & Channels free of charge with ads.

Erste Testläufe mit Werbeanzeigen im Status und den Kanälen hat es schon im vergangenen Jahr gegeben – die Pläne dürften also weit fortgeschritten sein. Über die Preisgestaltung ist noch nichts bekannt. Weil die Werbeanzeigen wohl nur an weniger wichtigen Stellen gezeigt werden sollen, gehe ich von einem sehr geringen Preis aus. Vielleicht 99 Cent oder 1,99 Euro pro Monat? Das wäre zumindest attraktiv und würde viele Nutzer in das Abo locken. Das war übrigens auch der Nutzungspreis für den Messenger in der Anfangszeit.

Wird das akzeptiert, kann man sich dann langsam in die Konversationen vorwagen…

