Gboard: Update für die Tastatur-App kommt – Eingabe von Apostroph wird durch Tastenwechsel bequemer

Google spendiert der Tastatur-App Gboard immer wieder neue Funktionen, die den Nutzern zusätzliche Eingabemöglichkeiten bieten. Jetzt zeigt sich ein neues Feature im Kern des Produkts, das die Eingabe bestimmter Wörter erleichtern soll: Nach einem Apostroph kann die Tastatur automatisch in den Buchstabenmodus zurückwechseln. Das kann sicherlich sehr praktisch sein.



Tastatur-Apps wie Gboard besitzen aus Platzgründen mehrere Seiten bzw. Layouts, zwischen denen sich auf Knopfdruck wechseln lässt. Neben den Buchstaben gibt es oftmals zwei Seiten mit Sonderzeichen sowie manchmal noch eine weitere mit größeren Zifferntasten. Der Wechsel geschieht recht einfach über einen separaten Button, aber dennoch kann ein häufiger Wechsel umständlich sein und den Schreibfluss unterbrechen.

Jetzt zeigt sich eine neue Option, die den Schreibfluss bei Wörtern mit Apostroph vereinfachen soll: Diese ermöglicht es, dass die Tastatur nach Eingabe dieses Sonderzeichens wieder in das Standardlayout wechselt. Das kann gerade im Englischen sehr hilfreich sein, wo der Apostroph häufig für die Abkürzung zum Einsatz kommt – aber auch im Deutschen gibt es diese Form bekanntlich immer öfter. Zwar nicht selten in Form des Deppen-Apostrophs, aber auch dabei ist das Feature hilfreich.

Während die Apostroph-Eingabe bisher mehrere Zwischenschritte erforderte, kann nun zumindest der Wechsel zurück auf das Buchstaben-Layout entfallen. Sicherlich gibt es auch Situationen, in denen man das nicht möchte, doch der Wechsel auf die Standardtastatur wird sicherlich die häufigere Variante sein. War der Wechsel nicht gewünscht, kann natürlich jederzeit zu den Sonderzeichen zurückgewechselt werden.

Die neue Funktion zeigt sich in diesen Tagen bei vielen Beta-Nutzern in den Einstellungen. Probiert das doch einfach einmal aus, standardmäßig ist das Feature interessanterweise aktiviert.

