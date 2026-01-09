Gboard: Neue Funktionsleiste wird ausgerollt – größere Buttons für die Anpassungen (Screenshots)

Die Oberfläche der Tastatur-App Gboard bietet seit vielen Jahren eine Funktionsleiste, die von den Nutzern erweitert, verkleinert oder neu organisiert werden kann. Jetzt wird erstmals seit langer Zeit ein neues Design für diese Anpassungsmöglichkeiten ausgerollt, das es vor allem neuen Nutzern erleichtern soll, die gewünschte Funktion zu finden und auszuwählen.



Am oberen Rand der Gboard-App findet sich eine Mehrzweckleiste, die je nach Situation verwendet wird: Bei der aktiven Eingabe erscheinen dort Wortvorschläge. Ist das Eingabefeld noch leer, erscheint an dieser Stelle die Funktionsleiste mit einer ganzen Reihe von Verknüpfungen, die von den Nutzern angepasst werden können. Je nach Displaybreite erscheinen dort vier bis fünf Buttons, während alle weiteren im Mehr-Menü ausgewählt werden können.

Jetzt wird ein Update für die Anpassung ausgerollt, das es vor allem neuen Nutzern leichter machen soll. Statt wie bisher nur die Icons aufzulisten (linker Screenshot), gibt es jetzt größere Buttons mit Icon und Textbeschreibung. Das macht es intuitiver und schafft mehr Übersicht. Zwar passen jetzt nicht mehr alle Funktionen auf eine Seite, sodass gescrollt werden muss, aber dennoch ist es eine gute Lösung.

Weniger intuitiv ist es vielleicht, dass sich jetzt diese großen Buttons in die Leiste ziehen lassen, um die Funktionen anzuordnen. Währen die bisherigen kleinen Buttons in etwa die gleiche Größe wie die in der Funktionsleiste hatten, könnte man jetzt im ersten Moment nicht auf die Idee kommen, die großen Kacheln in den kleinen Bereich zu ziehen. Das weiß man auch bei Google und hat daher den Hinweistext eingefügt, den ihr auf dem letzten Screenshot sehen könnt.

Diese neue Oberfläche für die funktionelle Anpassung wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt. In den letzten Wochen hatte es sich mehrfach im Rahmen von Teardowns gezeigt und dürfte daher auch bestehen bleiben.

» Android: Das Google-Icon wächst – neues Logo auf dem Homescreen ist jetzt größer als zuvor (Screenshots)

» Pixel Launcher: Upgrade für die Suchleiste – Apps noch schneller per Tastatureingabe starten (Screenshots)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-02 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.