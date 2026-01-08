Pixel Launcher: Upgrade für die Suchleiste – Apps noch schneller per Tastatureingabe starten (Screenshots)

Google spendiert dem Pixel Launcher nicht ganz so häufig Updates, doch jetzt gibt es innerhalb weniger Wochen schon die dritte kleine Änderung, die den Alltag der Nutzer erleichtern soll. Ein Update für die Suchleiste im App Drawer sorgt jetzt dafür, dass sich Apps noch schneller als bisher starten lassen – dazu ist nur die Tastatur-App und kein zusätzlicher Tap nötig.



Erst vor wenigen Wochen wurde die neue Google-Suchleiste im Pixel Launcher ausgerollt, die bei den Nutzern nicht auf viel Gegenliebe gestoßen ist, aber wohl dennoch bestehen bleibt. Im App Drawer ist zunächst alles beim Alten geblieben, doch jetzt hat man auch an dieser Stelle eine Neuerung integriert, die in diesen Tagen für alle Nutzer ausgerollt wird. Manch einer hat es vielleicht schon bemerkt.

Die Suchleiste im Drawer reagiert auf jedes eingegebene Zeichen mit einer gefilterten App-Liste, das ist Standard in vielen Launcher und auch im Pixel Launcher seit vielen Jahren der Fall. Durch Eingabe von nur wenigen Buchstaben, manchmal reicht ein einziger, kann somit sehr schnell die gewünschte App ohne langes Suchen gefunden werden. Neu ist jetzt, dass die Apps nicht nur gefiltert werden, sondern standardmäßig der erste Eintrag ausgewählt ist.

Diese Vorauswahl sorgt dafür, dass mit einem Tap auf die ENTER-Taste der Tastatur-App der Aufruf der App erfolgt. Bislang war es so, dass die Auswahl bei den Suchvorschlägen lag und ein Tap stattdessen eine Websuche ausgelöst hat. Jetzt kann es ausreichen, einfach „y“ auf der Tastatur einzugeben und ENTER zu drücken, um YouTube zu starten – natürlich abhängig davon, welche Apps ihr installiert habt.

Ist in den Pixel Launcher-Einstellungen noch das automatische Öffnen der Tastatur-App beim Aufschieben des Drawers aktiviert, wird der App-Start bequem und je nach eigener Organisation vielleicht schneller als eine Sammlung von Icons und Ordnern auf dem Homescreen: Swipen, Y tippen, ENTER drücken, fertig.

