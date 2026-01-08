GMail & Gemini: Google startet in die nächste Ära der E-Mail – neuer KI-Posteingang und KI-Übersicht (Videos)

Die Mail-Plattform GMail gehört zu den ältesten Google-Produkten überhaupt und soll jetzt noch einmal in eine ganz neue Ära starten: Google hat eine tiefe Integration von Gemini angekündigt, das den Umgang mit E-Mails sowie den im Posteingang eingehenden Informationen nachhaltig verändern soll. GMail startet mit einer KI-Inbox und einer neuen KI-Suche in die Gemini-Ära.



GMail ist eines der ersten Google-Produkte, bei dem man auf die Unterstützung von Künstlicher Intelligenz gesetzt hat – und das in jeder Phase. Was vor zwei Jahrzehnten mit dem KI-gesteuerten Spamfilter begann, entwickelte sich später in intelligente Sortierungen, Antwortvorschläge, KI-basierte Mail-Entwürfe sowie natürlich der vor gut zwei Jahren begonnen Integration von Gemini in die Mail-Plattform. Jetzt wird diese Integration sehr deutlich ausgebaut.

Man spricht bei diesem Update gar nicht von einem Update, sondern sieht es wohl als den Start in etwas viel Größeres an: Stattdessen tragen alle Ankündigungen der neuen Funktionen die Bezeichnung „GMail in der Gemini-Ära“ – man begründet also noch einmal eine ganz neue Ära auf Basis der in GMail zusammenlaufenden Daten. Erst im vergangenen Jahr hat man bei der Präsentation von Gemini 3, das jetzt die Grundlage für diese neuen Funktionen bildet, noch einmal vom Start einer neuen Gemini-Ära gesprochen.

Es gibt viele Gemini-basierte Neuerungen in GMail, die allerdings zunächst nur für US-Nutzer in englischer Sprache angeboten werden sollen. Schauen wir uns einmal die beiden wichtigsten Neuerungen an, die die Nutzung von GMail für viele Nutzer sicherlich nachhaltig verändern können. Beginnend schon mit dem neuen KI-Posteingang sowie der KI-Übersicht in der Suchfunktion.









GMail KI-Inbox

Googles GMail-Team hat sich im Laufe der Jahre immer wieder daran versucht, den Posteingang KI-basiert für die Nutzer aufzuräumen – und jetzt geht man mit Gemini-Unterstützung den radikalen Weg: Die Nutzer sehen im KI-Posteingang überhaupt keine einzelnen E-Mails mehr, sondern eine Inhaltszusammenfassung über die wichtigen Themen im Posteingang. Darin können auch mehrere E-Mails oder umfangreiche Mailstränge zusammengefasst sein. Erst ganz am Ende der Auflistung gibt es die anderen E-Mails, die sich nicht kategorisieren lassen.

Der GMail KI-Posteingang wird damit zur Startseite für die täglichen Aufgaben, was sich schon am Titel der Liste zeigt. Dort steht, wie viele Aufgaben oder offene Punkte derzeit vorhanden sind. Interessanterweise erinnert diese Auflistung sehr stark an Google Labs CC, das wir euch erst vor wenigen Wochen ausführlich vorgestellt haben. Es dürfte auf denselben Grundlagen basieren und auch GMail soll nach der jetzt gestarteten Testphase weitere Google-Dienste zur Informationserweiterung anzapfen können. Der breite Start ist für die „kommenden Monate“ geplant.

GMail KI-Übersicht

Statt nach einzelnen E-Mails zu suchen, Konversationen zu durchforsten oder Archive durchzugehen, soll Gemini jetzt dabei helfen, Informationen aus dem Mail-Archiv herauszuziehen. Dafür starten die KI-Übersichten, die ohne langes Suchen Antworten liefern sollen.

Wenn ihr eine Frage an den Posteingang bzw. dessen Suchfunktion stellt, generiert Gemini mithilfe von KI eine einfache Übersicht mit der Antwort. Statt nach Schlüsselwörtern zu suchen oder E-Mails aus einem ganzen Jahr zu durchforsten, könnt ihr einfach natürliche Sprache verwenden. Als Beispiel nennt man eine Anfrage wie „Wer war der Klempner, der mir letztes Jahr ein Angebot für die Badsanierung gemacht hat?“ Geminis Algorithmen liefern die Antwort und fassen die wichtigsten Details sofort zusammen.

Die Zusammenfassungen von KI-Übersichtsgesprächen werden ab sofort kostenlos für alle Nutzer eingeführt. Abonnenten von Google AI Pro und Ultra können ihre Fragen an den Posteingang mithilfe von KI-Übersichten stellen.









Durch den KI-Overload in den letzten Monaten sowie den zahlreichen KI-Funktionen in praktisch allen Google-Produkten klingen die Ankündigung zunächst gar nicht so außergewöhnlich. Dabei darf man aber nicht vergessen, dass wir hier nicht von einer Informationssammlung reden, sondern vom GMail-Posteingang. Die E-Mail ist auch heute noch im privaten und beruflichen Bereich eines der wichtigsten und sicherlich zuverlässigsten Kommunikationsmittel. Und genau diesen Bereich will Google mit der Gemini-Ära revolutionieren.

Vor allem der KI-Posteingang ist es, der den Umgang mit E-Mails nachhaltig verändern könnte. Denn den Nutzern wird darin nicht mehr die Übersicht über die E-Mails geboten, sondern eine Zusammenfassung der Inhalte. Das kann den Umgang erleichtern, aber auch dafür sorgen, dass vermeintlich unwichtige E-Mails übersehen oder gar nicht gezeigt werden. Außerdem könnte der bequeme Konsum zu einer weiteren Lesefaulheit mit gefolgter Antwortfaulheit führen.

Es gibt noch einige weitere Neuerungen, die wir uns in einem weiteren Artikel ausführlich ansehen. Der wichtigste Punkt ist, dass die bisher nur für KI-Abonnenten verfügbaren Funktionen für Zusammenfassungen und Mailvorschläge jetzt für alle Nutzer geboten werden.

» Android: Google Messages bekommt eine schwebende Funktionsleiste – Interaktionen neu sortiert (Bilder)

[Google-Blog]

Letzte Aktualisierung am 2025-12-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.