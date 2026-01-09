GMail & Gemini: KI-Funktionen jetzt kostenlos für alle Nutzer – Mails zusammenfassen und schreiben (Video)

Google hat schon vor längerer Zeit damit begonnen, die Mailplattform GMail mit einer Reihe von KI-Funktionen rund um Gemini auszustatten und jetzt folgt der nächste große Schritt: Drei der bisher wichtigsten Funktionen stehen jetzt kostenlos für viele Nutzer zur Verfügung. Ein teures KI-Abo ist für Help me Write, vorgeschlagene Antworten und den Inhaltsüberblick nicht mehr notwendig.



Gestern Abend hat Google den Startschuss für GMail in der Gemini-Ära gegeben, das die Mailplattform perspektivisch deutlich verändern könnte – inklusive Abschaffung des klassischen Posteingangs. Schon zuvor gab es viele Gemini-Funktionen in GMail, von denen einige allerdings nur mit einem Google One KI-Abo zur Verfügung standen. Jetzt werden diese für alle Nutzer freigeschaltet, ohne dass ein Abo notwendig wäre.

Help me Write & Suggested Replies

Bei GMail ist es jetzt nicht mehr notwendig, selbst E-Mail zu verfassen. Stattdessen lassen sich entweder ganze Satzfragmente aus den Vorschlägen zusammenklicken oder bei Bedarf gar eine ganze E-Mail durch die Gemini-KI schreiben. Dazu genügt ein Klick auf ‚Help me write‘, eine kurze Inhaltsangabe als Prompt und den Rest erledigt die KI. Auch eine KI-basierte Umformulierung, Erweiterung oder jegliche Änderungen sind per KI und ohne eigenes Tippen möglich.

Inhaltszusammenfassung

Die zweite Neuerung sind die Inhaltszusammenfassungen über längeren Mailkonversationen. Sobald der Inhalt eine gewisse Länge überschritten hat, die nicht näher definiert ist, wird zwischen Titel und Inhalt der Konversation eine schnelle KI-basierte Zusammenfassung gezeigt. Das kann sehr praktisch sein, um über alle wichtigen Punkte den aktuellen Stand zu haben und hat mir persönlich schon häufig genutzt.

Alle drei Funktionen starten ab sofort für alle US-Nutzer und sollen in Kürze global für alle Nutzer freigeschaltet werden. Alle drei stehen schon seit längerer Zeit auch in deutscher Sprache für KI-Abonnenten bereit, sodass einem internationalen Rollout nicht viel im Wege steht – ich würde im Laufe der nächsten Tage damit rechnen.

