Android: Google Messages bekommt eine schwebende Funktionsleiste – Interaktionen neu sortiert (Bilder)

Die Messenger-App Google Messages hat im Laufe der Zeit einen immer größeren Funktionsumfang erhalten, der den Nutzern unter anderem verschiedene Interaktionen mit einzelnen Nachrichten ermöglicht. Jetzt befindet sich ein neues schwebendes Menü im Rollout, das die zahlreichen Möglichkeiten übersichtlicher gestalten und den einzelnen Funktionen mehr Raum geben soll.



Um mit einer innerhalb der Konversation befindlichen Nachricht zu interagieren, muss diese für einen kurzen Moment per Touch gedrückt gehalten werden – das dürfte vielen Nutzern bekannt sein. Im daraufhin gezeigten Menü gibt es Möglichkeiten für Reaktionen, das direkte Antworten, Weiterleiten oder Markieren der Nachricht, Löschen, Details abrufen und noch einiges mehr. Bisher waren die Auflistung dieser Möglichkeiten zweigeteilt, wie ihr auf dem folgenden linken Screenshot sehen könnt. Die Reaktionen schweb über der Nachricht und die weiteren Funktionen sind in einer Leiste am oberen Rand platziert.

Das Problem mit der Funktionsleiste am oberen Rand ist es, dass diese bei vertikaler Nutzung des Smartphones nur wenig Platz für die einzelnen Punkte hat. Dadurch muss nicht nur der Blick vom Inhalt weg gerichtet werden, sondern oftmals auch noch das Mehr-Menü bemüht werden. Jetzt rücken diese Funktionen näher an den eigentlichen Inhalt heran, wie ihr auf dem zweiten und dritten Screenshot erkennen könnt.

Die Reaktionsleiste bleibt bestehen und direkt darunter gibt es ein neues schwebendes Overlay mit Funktionen. Bei dieser Auflistung ist es nicht mehr notwendig, ein Mehr-Menü zu verwenden oder gar innerhalb der Funktionen zu scrollen. Damit stets genügend Platz vorhanden ist, wird der angetippte Inhalt automatisch herausgelöst und mit einer Animation etwas zentriert im Display gezeigt. Dafür soll eine Animation zum Einsatz kommen.

Grundsätzlich kann man wohl sagen, dass die Designer mit dieser Variante auf dem richtigen Weg sind. So ganz reibungslos fühlt sich das aber auch nicht an – was aber auch auf reine Gewohnheit zurückzuführen sein kann. Erstmals seit längerer Zeit geht Google Messages damit neue Wege, die man sich nicht vom großen Vorbild WhatsApp geschaut hat. Bei Meta setzt man nach wie vor auf die erste Variante mit geteilter Leiste.

Die neue Oberfläche befindet sich derzeit in der Beta im Rollout.

