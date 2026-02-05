Google One & YouTube Premium: Mehr als 325 Millionen Abonnenten – Gemini und Werbung pushen stark

Google hat sich ein starkes Portfolio an Abo-Angeboten aufgebaut, wobei die beiden Plattformen Google One/a> und YouTube Premium alle anderen sehr deutlich übertrumpfen. Anlässlich der Verkündung der Quartalszahlen hat man sich jetzt wieder einmal in die Karten schauen lassen und konnte einen neuen Meilenstein verkünden: Die beiden Plattformen haben zusammen 325 Millionen Abonnenten.



Google ist mit den Abo-Angeboten Google One und YouTube Premium schon seit langer Zeit erfolgreich, doch in den letzten Quartalen zeigt die Wachstumskurve noch einmal sehr deutlich nach oben – und das ist sicherlich kein Zufall. Im Zuge der Verkündung der Google-Quartalszahlen 4/2025 hat CEO Sundar Pichai verraten, dass diese beiden Plattformen gemeinsam 325 Millionen Abonnenten haben.

Diese Zahlen zeigen ein beeindruckendes Wachstum, denn erst vor drei Monaten konnte man 300 Millionen Abonnenten verkünden und ein halbes Jahr davor waren es 270 Millionen Abonnenten. Während man damals also sechs Monate für 30 Millionen weitere Abonnenten brauchte, hat man dies jetzt in nur drei Monaten geschafft. Leider hat man nicht mitgeteilt, wie sich die Abonnenten auf diese beiden Dienste verteilen. Im Juni nannte man noch 150 Millionen Google One- und 120 Millionen YouTube Premium-Abonnenten. Die beiden sind also nicht zu weit auseinander.

Der gesamte Geschäftsbereich „Google subscriptions, platforms and devices“ hat laut den aktuellen Quartalszahlen von Oktober bis Dezember 2025 einen Umsatz von 13,57 Milliarden Dollar erwirtschaftet – ganze 2 Milliarden Dollar mehr als im Vorjahr. Wie sich diese Umsätze auf die beiden Abos, Plattformen (Google Play-Umsätze) und Geräte (Pixel, Fitbit, Nest) aufteilen, teilt man leider nicht mit.









Gemini lässt Google One wachsen

Sicherlich ist Gemini aktuell der größte Wachstumstreiber von Google One. Denn auch der KI-ChatBot Gemini wächst auf 750 Millionen Nutzer, wovon einige sicherlich in ein Pro-Abo oder gar ein Ultra-Abo investiert haben. Mit Google One AI Pro hat man ein (im Vergleich zur Konkurrenz) recht attraktives Paket aus Speicherplatz, One-Vorteilen und KI-Features geschnürt. Aber auch der in den letzten Monaten in vielen Ländern erfolgte Start von Google One AI Plus dürfte einen Schub gebracht haben. Das Paket ist auch in Deutschland verfügbar.

Gleichzeitig stärkt das One-Wachstum auch die Bindung an die Google-Produkte. Denn wenn der Speicherplatz sowieso schon bezahlt ist, wird dieser auch genutzt. Lest dazu gerne meinen Artikel zur genialen Google One-Bindung.

Mehr YouTube-Werbung = mehr Abos

YouTube Premium wächst hauptsächlich durch die Nutzer, die die Werbung auf der Videoplattform nicht mehr ertragen können. Denn Google hat auch in den letzten Monaten den Werbedruck erhöht, die Anzahl der Unterbrechungen angehoben, die Anzahl der nicht-überspringbaren Spots und mehr. Dass die Nutzer gleichzeitig unbegrenzten Zugang zum YouTube Music-Streaming erhalten, rundet das Angebot ab. Auch YouTube Music selbst scheint ein immer besseres Standing zu haben. Ich denke, dass die Fluktuation daher sowohl bei YT Premium als auch bei Google One vergleichsweise gering sein dürfte.

