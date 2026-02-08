GMail: So könnt ihr jetzt beliebig viele Adressen nutzen – der Trick mit dem Punkt und Googles Adressenwechsel

Googles Mailplattform GMail hat eine loyale Nutzerschaft von mehreren Milliarden Nutzern, die ihre E-Mail-Adresse oft schon seit vielen Jahren besitzen. Wem die damals gewählte E-Mail-Adresse nicht mehr ausreicht, kann diese jetzt sowohl mit einer Reihe von Tricks adaptieren als auch in eingeschränktem Maße eine völlig neue Adresse anlegen. Hier findet ihr eine schnelle Übersicht über die Möglichkeiten.



Wer sich vor vielen Jahren eine E-Mail-Adresse bei GMail angelegt hat und mit dieser entweder nicht mehr zufrieden ist oder aus anderen Gründen nicht mehr auskommt, kann sich mit einigen einfachen Tipps behelfen. Denn GMail ist sehr flexibel mit den Adressen und bietet den Nutzern unzählige Abwandlungen, die ohne Probleme allesamt im selben Posteingang ankommen. Hier bekommt ihr nur die schnelle Übersicht, die Detailanleitungen findet ihr im verlinkten Artikel.

Punkte, Plus und googlemail

Im Namen eurer E-Mail-Adresse (also alles vor dem „@gmail.com“) könnt ihr an beliebigen Stellen Punkte einfügen. Diese verschaffen euch für viele Dienste neue Adressen, werden aber von GMail selbst ignoriert. So könnt ihr aus [email protected] auch problemlos [email protected] oder gar [email protected] machen. Für viele Dienste sind das unterschiedliche Adressen, bei GMail landen sie aber im selben Postfach.

Außerdem könnt ihr am Ende eures Namens ein „+“ gefolgt von einer beliebigen Zeichenkette einfügen. Dieses Plus könnt ihr zum Filtern verwenden, um beispielsweise herauszufinden, woher die Information der E-Mail-Adresse stammt. Beispielsweise [email protected]. Soll es ganz unauffällig sein, könnt ihr aber auch jederzeit das alias „googlemail.com“ verwenden. Also [email protected]. Auch das kommt in eurem Posteingang an. Alle Details zu diesen Tricks findet ihr im ausführlichen folgenden Artikel:

» GMail: So funktioniert der Trick mit dem Punkt für unzählige E-Mail-Adressen.









Eine neue E-Mail-Adresse erstellen

Reichen euch diese Anpassungen nicht aus und ihr wollt eine völlig andere E-Mail-Adresse haben, ist das mittlerweile ebenfalls möglich. GMail bietet seit einigen Wochen die Möglichkeit, die eigene E-Mail-Adresse zu ändern und dabei gleichzeitig die alte Adresse zu behalten. Effektiv habt ihr anschließend zwei völlig unterschiedliche Adressen, die beide im selben Posteingang landen.

Um die Adresse zu wechseln, müsst ihr lediglich einige Schritte durchlaufen, die ausführlich in diesem GMail Support-Artikel beschrieben sind. Weil GMail bei vielen Nutzern nicht nur die E-Mail-Adresse, sondern auch der Google-Login, ist, solltet ihr euch das alles mindestens doppelt durchlesen und entscheiden. Denkt vorher gut nach, denn ein Wechsel ist nur einmal alle 12 Monate und insgesamt nur drei Mal möglich. Ist dieses Kontingent erschöpft, habt ihr keinerlei Möglichkeit mehr.

» Alle Informationen zum Wechsel der GMail-Adresse

–

Gerade durch die enge Verknüpfung von GMail und dem Google-Konto sind die hier erklärten Tricks relevant, denn ein völliger Neuanfang mit einer neuen Adresse ist oftmals nicht ohne größeren Aufwand möglich. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen.

Letzte Aktualisierung am 2026-01-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.