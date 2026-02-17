YouTube: Google sperrt Werbeblocker-Nutzer erneut – Videobeschreibungen und Kommentare verschwinden

Die Videoplattform YouTube geht schon seit längerer Zeit gegen Werbeblocker-Nutzer vor, die immer wieder von der Plattform ausgesperrt oder mit anderen Methoden gegängelt werden. In diesen Tagen gibt es Berichte über eine weitere Verschärfung, die vermutlich nicht ganz so funktioniert, wie man sich das erhofft hat: Werbeblocker-Nutzer sehen weder Videobeschreibungen noch Kommentare.



Völlig zurecht geht YouTube seit langer Zeit gegen Werbeblocker-Nutzer vor, die weder die Werbeanzeigen auf der Plattform akzeptieren, noch dazu bereit sind, ein Premium-Abo abzuschließen. In den letzten Jahren hatte man für diese Nutzer die Videoqualität gesenkt, Videos vollkommen gesperrt, sie von der Plattform ausgeschlossen, fehlerhafte Darstellungen ausgeliefert und einiges mehr. Jetzt zeigt sich der nächste Schritt.

Viele Werbeblocker-Nutzer berichten in diesen Tagen, dass sie zwar mit ihren modifizierten Werbeblockern Video abspielen können, aber weder die Videobeschreibung noch die Kommentare sehen können. Die Bereiche bleiben leer. Das wäre vielleicht gar nicht so tragisch, doch offenbar gilt diese Einschränkung nicht nur für die reinen Werbeblocker, sondern auch für die Nutzer, die auch ein Premium-Abo besitzen. Eine Differenzierung scheint es dabei in den Testläufen nicht zu geben.

Man kann sich natürlich fragen, warum die Nutzer sowohl ein Premium-Abo besitzen als auch den Werbeblocker auf YouTube aktivieren, aber dennoch kann das nicht im Sinne des Testlaufs sein. Vermutlich handelt es sich dabei um einen Fehler aus der Kombination der zahlreichen Tools, die die Nutzer mittlerweile aufwenden müssen, um YouTube ohne Bezahlung werbefrei zu nutzen. Google hat sich noch nicht offiziell dazu geäußert.

Das Katz- und Maus-Spiel wird wohl noch ewig fortgesetzt werden, das YouTube mit Blick auf die starken Abo-Zahlen von YouTube Premium und den stark steigenden Umsätzen längst gewonnen hat. Dennoch werden die wenigen Nutzer, die sich das Leben selbst schwer machen, vermutlich auch weiterhin mit solchen Gängelungen leben müssen.

» Android Auto: Videostreaming im Auto vor dem Start -neue Apps für die Infotainment-Plattform (Teardown)

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-02-12 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.