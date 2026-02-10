YouTube Music & Gemini: Neue KI-Playlisten starten für erste Nutzer – Playlists per Prompt erstellen (Video)

Auch auf der Musikstreamingplattform YouTube Music zieht die Künstliche Intelligenz zunehmend an der Oberfläche ein: Jetzt wird eine neue Funktion für viele Nutzer ausgerollt, mit der sich KI-Playlisten erstellen lassen, die auf Basis eines Prompts automatisch zusammengestellt werden. Voraussetzung ist allerdings mindestens ein Abo bei YouTube Premium.



YouTube Music verwendet seit jeher KI-basierte Algorithmen, um die Playlisten der Nutzer zu vervollständigen, passende Titel vorzuschlagen oder durchgelaufene Wiedergabelisten zu erweitern. Jetzt können die Nutzer auf Basis dieser Technologien gleich eine ganz Playlist neu erstellen lassen sich und sich einen passenden Soundtrack für die aktuelle Situation oder Gefühlslage zu basteln.

Die neue Funktion nennt sich passenderweise „AI Playlist“ und erfordert nach Auswahl des Eintrags noch einen Prompt. In diesem kann der Musikwunsch eingegeben werden, die Musikrichtung, spezielle Anforderungen, eine Gefühlslage oder einiges mehr. Als Nutzer ist man da völlig frei und kann so viel oder wenig wie gewünscht eingeben. Auch als Filter dürfte sich das gut nutzen lassen, wenn man etwa alle Songs eines Künstlers aus einem bestimmten Jahr oder andere Dinge zusammenstellen möchte.

Eine solche KI-Playlist soll sich, wie im obigen Video zu sehen, einfach in der Mediathek erstellen lassen. Im Neu-Menü einfach den Punkt AI Playlist (bzw. im Deutschen dann wohl „KI-Playlist“ auswählen und es öffnet sich das entsprechende Overlay.

Laut der Ankündigung ist für diese Funktion ein YouTube Premium-Abo notwendig und es funktioniert aktuell nur unter Android und iOS. Bei mir kam es bisher noch nicht an und weil das Ganze offenbar auf Basis von „Ask YouTube Music“ läuft (wie im Video kurz zu sehen ist), könnte es sich eventuell um ein US-exklusives Feature handeln. Das wird allerdings mit keinem Wort erwähnt, sodass ihr einfach einmal in den nächsten Tagen bei euch nachschauen solltet, ob es schon angekommen ist.

» YouTube Music & YouTube Premium: Google startet neue Paywall – Songtexte nur noch für Abonnenten

» YouTube Music: Wiedergabelisten werden jetzt über alle Geräte synchronisiert – Nutzer müssen sich umstellen

Letzte Aktualisierung am 2026-02-05 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.