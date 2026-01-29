YouTube Music: Wiedergabelisten werden jetzt über alle Geräte synchronisiert – Nutzer müssen sich umstellen

Die Musikstreamingplattform YouTube Music erfreut sich immer größerer Beliebtheit und wird regelmäßig mit neuen Funktionen ausgestattet – derzeit hauptsächlich aus dem KI-Bereich. Jetzt wird mal wieder eine Neuerung ausgerollt, die nicht viel mit KI zu tun hat und sicherlich einigen Nutzern zusagt: Die aktuelle Wiedergabeliste wird über alle Geräte hinweg synchronisiert.



Es gibt eine neue Synchronisierung bei YouTube Music, auf die viele Nutzer gewartet haben dürften, die andere aber wiederum nicht ganz so toll finden: Ab sofort wird die aktuelle Wiedergabeliste mit der Cloud synchronisiert und auf alle Geräte übertragen. Das bedeutet, dass ihr auf jedem Gerät dieselbe Wiedergabeliste habt und diese jederzeit an anderer Stelle fortsetzen könnt. Wer immer wieder Mal das Gerät wechselt, könnte das hilfreich finden.

Bisher wurden nur Playlisten und alle anderen Dinge in der Cloud gespeichert und über alle Geräte hinweg synchronisiert. Die aktuelle Wiedergabeliste hingegen war standardmäßig auf das aktuell genutzte Gerät beschränkt. Das dürfte sicherlich dem Alltag vieler Nutzer entsprochen haben und dafür gesorgt haben, dass sich diverse Gewohnheiten ergeben, die nun nicht mehr so einfach umzusetzen sind.

Bei mir persönlich ist es so, dass ich mit YouTube Music an meinem Desktop-Arbeitsplatz (im Browser) andere Musik höre als im Auto – beides allerdings mit demselben Google-Konto und somit natürlich derselben YouTube Music-Umgebung. Dass die beiden Wiedergabeliste nun miteinander synchronisiert werden, kommt mir daher nicht wirklich entgegen und ist eher ein Ärgernis. Viel erstaunlicher ist es aber eigentlich, dass es das bisher nicht gegeben hat.

Die Neuerung wird ab sofort für alle Nutzer ausgerollt. Bleibt zu hoffen, dass Google auf das Feedback der Nutzer hört und diese Synchronisierung zukünftig mit einem Umschalter in den Optionen versieht.

