YouTube Music & YouTube Premium: Google startet neue Paywall – Songtexte nur noch für Abonnenten

Google kann mit der Musikstreamingplattform YouTube Music große Erfolge feiern, die kontinuierlich mit neuen Funktionen ausgebaut wird. Jetzt wird eines der ältesten Features hinter eine Paywall verschoben, was sicherlich bei vielen Nutzern auf Unverständnis stoßen dürfte: Songtexte lassen sich nur noch mit einem Abo bei YouTube Premium abrufen.



Um das Musikstreaming von YouTube Music zu nutzen, ist nicht unbedingt ein Abo bei YouTube Premium notwendig, aber natürlich macht es damit sehr viel mehr Spaß. Bisher war es so, dass der Funktionsumfang für Nicht-Abonnenten in etwa dem der Bezahlversion gleicht, doch das ändert sich jetzt. In diesen Tagen wird eine Einschränkung für eine Grundfunktion ausgerollt, die schon seit längerer Zeit getestet wurde.

Songtexte nur noch im Abo

Der Abruf von Songtexten zum aktuell gespielten Titel ist eine seit vielen Jahren bestehende Grundfunktion und ab sofort nur noch mit einem Premium-Abo bzw. sehr eingeschränkt möglich. Normale Nutzer erhalten ein Kontingent von fünf Songtexten pro Monat, die sich kostenlos abrufen lassen. Ab dem sechsten werden nur noch wenige Zeilen als eine Art Teaser gezeigt, gefolgt von der Information, dass ab hier die Paywall gilt.

Um den gesamten Songtext abzurufen bzw. um auch alle anderen Texte zu sehen, ist ab diesem Zeitpunkt ein Abo bei YouTube Premium notwendig. Vermutlich haben die meisten YouTube Music-Nutzer ohnehin ein Abo, aber bei wem das nicht der Fall ist, der soll nun auch noch in ein solches gedrängt werden. Ich halte es für gut vorstellbar, dass das für einige Nutzer ein wichtiges Argument ist.

Die Einschränkung trifft natürlich auf Unverständnis. Denn auch wenn Google für den Einkauf der Songtexte bezahlen dürfte, stehen diese in den allermeisten Fällen frei im Web zur Verfügung. Außerdem ist es einer der seltenen Fälle, in denen eine über Jahre kostenlose Funktion plötzlich kostenpflichtig wird.

