Pixel 10a: Das ist Googles neues Budget-Smartphone – alle Infos, Spezifikationen und Verkaufsstart (Galerie)

Google wird in weniger als zehn Tagen das neue Pixel 10a vorstellen, das nicht nur von den Leakern immer wieder entdeckt, sondern auch von Google offiziell in Aussicht gestellt wurde. Um euch die Wartezeit bis zur kommenden Woche zu verkürzen, fassen wir in diesem Artikel alle bisher bekannten Informationen zusammen. Mittlerweile gibt es praktisch keine Lücken mehr.



Das Pixel-Jahr beginnt 2026 so früh wie noch nie, denn Google lädt schon in der kommenden Woche zur Smartphone-Präsentation bzw. veröffentlicht zumindest Teaser auf kommende Blogbeiträge und Vorbestellungen. Man zieht also auch den Abschluss der zehnten Generation noch einmal um ganze zwei Monate vor – und damit wissen wir auch, warum das Budget-Smartphone schon so früh bei den Leakern aufgetaucht ist. Denn natürlich verschiebt sich dadurch auch der gesamte Produktionsprozess mit all seinen Abhängigkeiten nach vorn.

Mittlerweile ist praktisch alles zum kommenden Pixel 10a bekannt, dass dem Vorgänger Pixel 9a sehr ähnlich sein wird. Äußerlich gibt es lediglich eine kleine Veränderung bei der Kamera, die nun um weniger als einen Millimeter tiefer versenkt wird und dadurch eine komplett ebene Rückseite ermöglicht. Das war äußerlich auch schon alles und selbst unter der Haube gibt es keine Fortschritte, wie ihr den folgenden Spezifikationen entnehmen könnt.

Pixel 10a-Spezifikationen

Offizielle Bezeichnung: Google Pixel 10a

Display: 6,285 Zoll FHD+ AMOLED 60/120 Hz

Abmessungen: 153,9 x 72,9 x 9mm

SoC: Tensor G4 in optimierter Version

RAM: 8 Gigabyte

Kameras: 48 Megapixel Wide & 13 Megapixel Ultrawide

Frontkamera: 13 Megapixel

Speicherplatz: 128 Gigabyte / 256 Gigabyte

Akku: 5.100 mAh

Farben: Berry (dunkles Pink), Obsidian (Schwarz), Fog (Beige), Lavender (Hellblau-Violett)

Verkaufsstart: 5. März 2026 (Vorstellung am 18. Februar 2026)

Verkaufspreis: 549 Euro (128 GB) | 649 Euro (256 GB)

















Pixel 10a-Farben

Erst vor wenigen Tagen sind die finalen Informationen zu den verfügbaren Farben bekannt geworden. Auf obigen Renderbildern seht ihr die vier Farben Obsidian (schwarz), Lavender (hellblau), Fog (beige) sowie das neue Berry. Das dürfte eine recht angenehme Farbauswahl sein, bei der jeder Nutzer ein passendes Modell findet. Schwarz oder Beige-Weiß als Klassiker, Hellblau-Violett als schicke Farbe und Berryals echter Blickfang.

Völlig neu sind Lavender und Berry nicht, denn es gibt bereits Pixel Buds sowie Nest Cams in diesen Farben. Jetzt überträgt man sie auf die Pixel-Smartphones. Allerdings gilt das nur für das Pixel 10a, während die Pixel 11-Smartphones sicherlich andere Farbgebungen erhalten werden.









Verkaufspreise und Verkaufsstart

Dank jüngster Leaks aus Kreisen französischer Händler (deren Listing oftmals 1:1 auf Deutschland übertragen werden können), wird Google auch den Verkaufspreis des Smartphones stabil halten. Google ruft 549 Euro für 128 GB und 649 Euro für 256 GB Speicherplatz auf. Das Pixel 10a wird am 18. Februar 2026 vorgestellt werden und soll noch am selben Tage in den Vorverkauf gehen – beides sind offizielle Angaben. Über den Verkaufsstart ist offiziell noch nichts bekannt, Leaker sprechen vom 5. März 2026.

Sonstiges und Einschätzung

Bei den Budget-Smartphones geht es oftmals darum, das Interesse für die letztjährige Pixel-Generation noch einmal zu wecken und die preisbewussten Nutzer abzuholen. Die Leistung ist möglichst nah am kleinsten großen Bruder (in diesem Fall das Pixel 10) angesiedelt, doch in dieser Generation sieht das aufgrund des Stillstands etwas anders aus. Es wird interessant sein, welche Pläne Google mit der neuen Budget-Generation verfolgt. Man muss sich fragen, wie das Pixel 10a-Marketing die Käufer locken will. Vor allem, wenn die (durch Aktionen) günstigeren Pixel 9a weiter am Markt sind.

