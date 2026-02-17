Android Auto: Videostreaming im Auto vor dem Start -neue Apps für die Infotainment-Plattform (Teardown)

Veröffentlicht am von Jens
android 

Google arbeitet immer wieder an neuen Funktionen für Android Auto und dürfte schon sehr bald einen großen Schritt machen, der das Entertainment im Fahrzeug auf eine ganz neue Stufe hebt. Die schon vor langer Zeit angekündigte Unterstützung für das Videostreaming hat sich erstmals wieder in einem Teardown gezeigt und unterstreicht damit, dass es demnächst starten wird.


android automotive apps

Bei Android Auto ticken Googles Uhren etwas anders: Zwischen dem Start eines Projekts und der Ankündigung können schon einmal Jahre vergehen und auch danach dauert es oft noch viele Jahre, bis es tatsächlich ausgerollt wird. Das ist selbst beim Speed-Produkt Gemini der Fall und auch in einem anderen Bereich von Android Auto lässt man sich viel Zeit: Das Videostreaming im Fahrzeug ist nach wie vor eine Baustelle, macht nun aber einen großen Schritt.

Im Teardown zeigt sich der neue interne Schalter „allow_video_apps“. Wird dieser aktiviert, dürften die Videostreaming-Apps auf dem Homescreen von Android Auto auftauchen und auch entsprechend verwendet werden können. Bisher ist dessen Wert dauerhaft negativ, sodass sich die Apps nicht verwenden lassen. Das ist zwar nur eines von vielen Details, doch wenn dieser „Hauptschalter“ nun in der App auftaucht, wird es bis zu dessen Umlegung nicht mehr ganz so lang dauern.

Wir erwarten, dass Android Auto das Videostreaming nach der Aktivierung nativ unterstützen wird – aber natürlich nicht während der Fahrt des Fahrzeugs. Das Videostreaming wird nur im Parkmodus bzw. bei Stillstand des Fahrzeugs verfügbar sein, wobei nicht davon auszugehen ist, dass bei jeder roten Ampel gestreamt werden kann. Im Detail kennen wir die Umsetzung allerdings noch nicht, sodass man dies abwarten muss.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass das Videostreaming wohl YouTube und ähnliche Plattformen in den Mittelpunkt stellen wird und weniger das Streaming von Filmen. Das wäre vielleicht möglich, aber wer schaut sich ernsthaft einen langen Film auf dem Autodisplay an? Nach den ersten Hinweisen im Mai 2024 und der offiziellen Ankündigung im Mai 2025 könnte es im Mai 2026 endlich an den Start gehen.

Vorschau Produkt Preis
2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser CarPlay Adapter für iOS 10+ & Android 11+, Wandelt kabelgebundenes CarPlay in Wireless um (Weiß) 2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser CarPlay... Bei Amazon kaufen
UWECAN Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto Konvertieren Sie Verkabeltes Android Auto zu Wireless, Kompatible für Android 11.0 und Höher, für Autos ab 2017 UWECAN Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto Konvertieren Sie Verkabeltes Android... Bei Amazon kaufen
Spedal CL320 CarPlay & Android Auto Wireless Adapter – 2 IN 1 Konvertiert Wired zu Wireless, Plug & Play, Kompatibel mit Autos ab 2016, iOS 10+ & Android 11+, Mini & Stabil mit USB-C/A-Kabel Spedal CL320 CarPlay & Android Auto Wireless Adapter – 2 IN 1 Konvertiert Wired zu Wireless, Plug... Bei Amazon kaufen
Android Auto Wireless Adapter, für Autos mit kabelgebundenes Android Auto, Superschnelle Upgrade von Wired auf Wireless, Plug und Play, Stabile Verbindung, kompatibel mit Android Phone 11.0+ Android Auto Wireless Adapter, für Autos mit kabelgebundenes Android Auto, Superschnelle Upgrade... Bei Amazon kaufen
Abune Mini CarPlay Wireless Adapter & Android Auto Wireless Adapter, USB-A/USB-C, Kompatibel mit iOS 10+ & Android 11+, Plug & Play, Schnelle Stabile Verbindung, Kabelloses Upgrade Abune Mini CarPlay Wireless Adapter & Android Auto Wireless Adapter, USB-A/USB-C, Kompatibel mit iOS... Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2026-02-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.