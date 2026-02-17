Android Auto: Videostreaming im Auto vor dem Start -neue Apps für die Infotainment-Plattform (Teardown)

Google arbeitet immer wieder an neuen Funktionen für Android Auto und dürfte schon sehr bald einen großen Schritt machen, der das Entertainment im Fahrzeug auf eine ganz neue Stufe hebt. Die schon vor langer Zeit angekündigte Unterstützung für das Videostreaming hat sich erstmals wieder in einem Teardown gezeigt und unterstreicht damit, dass es demnächst starten wird.



Bei Android Auto ticken Googles Uhren etwas anders: Zwischen dem Start eines Projekts und der Ankündigung können schon einmal Jahre vergehen und auch danach dauert es oft noch viele Jahre, bis es tatsächlich ausgerollt wird. Das ist selbst beim Speed-Produkt Gemini der Fall und auch in einem anderen Bereich von Android Auto lässt man sich viel Zeit: Das Videostreaming im Fahrzeug ist nach wie vor eine Baustelle, macht nun aber einen großen Schritt.

Im Teardown zeigt sich der neue interne Schalter „allow_video_apps“. Wird dieser aktiviert, dürften die Videostreaming-Apps auf dem Homescreen von Android Auto auftauchen und auch entsprechend verwendet werden können. Bisher ist dessen Wert dauerhaft negativ, sodass sich die Apps nicht verwenden lassen. Das ist zwar nur eines von vielen Details, doch wenn dieser „Hauptschalter“ nun in der App auftaucht, wird es bis zu dessen Umlegung nicht mehr ganz so lang dauern.

Wir erwarten, dass Android Auto das Videostreaming nach der Aktivierung nativ unterstützen wird – aber natürlich nicht während der Fahrt des Fahrzeugs. Das Videostreaming wird nur im Parkmodus bzw. bei Stillstand des Fahrzeugs verfügbar sein, wobei nicht davon auszugehen ist, dass bei jeder roten Ampel gestreamt werden kann. Im Detail kennen wir die Umsetzung allerdings noch nicht, sodass man dies abwarten muss.

Weiterhin ist davon auszugehen, dass das Videostreaming wohl YouTube und ähnliche Plattformen in den Mittelpunkt stellen wird und weniger das Streaming von Filmen. Das wäre vielleicht möglich, aber wer schaut sich ernsthaft einen langen Film auf dem Autodisplay an? Nach den ersten Hinweisen im Mai 2024 und der offiziellen Ankündigung im Mai 2025 könnte es im Mai 2026 endlich an den Start gehen.

