Android Auto: Google Maps Navigation bringt Auswahl des Fahrzeugdesigns auf das Display (Teardown)

Die tief in Android Auto verwurzelte Google Maps Navigation bietet den Nutzern eine Reihe von Möglichkeiten, um die Darstellung auf dem Infotainment-Display anzupassen. Allerdings finden diese Anpassungen bisher hauptsächlich am Smartphone und nicht am Display statt. Schon bald soll die Fahrzeuganpassung auch am Display möglich sein.



Die Google Maps Navigation verwendet auch unter Android Auto standardmäßig einen blauen Pfeil, der sowohl die aktuelle Position als auch die Richtung vorgibt. Wem das zu langweilig ist, der kann diese Darstellung schon seit längerer Zeit gegen eines von insgesamt sieben animierten Fahrzeugen austauschen, die in unterschiedlichen Farben ausgewählt werden können. Auf folgenden Screenshots könnt ihr das in der Maps-Oberfläche am Smartphone sehen.

Diese Auswahl kommt besonders in Android Auto zur Geltung, wo man sowohl als Fahrer als auch Beifahrer immer wieder einen Blick darauf wirft. Ich persönlich habe das auch erst aktiviert und angepasst, als es zu Android Auto gekommen ist. Bisher war die Anpassung allerdings nur über die Smartphone-App und nicht direkt über das Infotainment-Display möglich. Das wird sich laut eines Teardowns mit dem jüngsten Update ändern.

Laut den in der aktuellen Android Auto-Version gefundenen Strings sollen die Nutzer schon bald die Möglichkeit erhalten, das dargestellte Fahrzeug direkt am Infotainment-Display zu wechseln. Dabei dürfte wohl dieselbe Auswahl wie am Smartphone geboten werden, genau wissen wir das aber noch nicht. Fraglich allerdings, wie oft man das tatsächlich wechselt. Hat man sich einmal festgelegt, wird man das im Alltag wohl eher selten wechseln.

Ob und wann diese Funktion ausgerollt wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Angesichts der zahlreichen kommenden Neuerungen in Android Auto ist das mit Sicherheit die kleinste Geschichte und dürfte daher nicht unbedingt oberste Priorität haben. Dennoch, ein nettes Feature, das wir vielleicht im Laufe des Jahres sehen werden.

