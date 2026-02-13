Android Auto: Google Maps Navigation bringt Auswahl des Fahrzeugdesigns auf das Display (Teardown)

Veröffentlicht am von Jens
android 

Die tief in Android Auto verwurzelte Google Maps Navigation bietet den Nutzern eine Reihe von Möglichkeiten, um die Darstellung auf dem Infotainment-Display anzupassen. Allerdings finden diese Anpassungen bisher hauptsächlich am Smartphone und nicht am Display statt. Schon bald soll die Fahrzeuganpassung auch am Display möglich sein.


google maps android auto neu

Die Google Maps Navigation verwendet auch unter Android Auto standardmäßig einen blauen Pfeil, der sowohl die aktuelle Position als auch die Richtung vorgibt. Wem das zu langweilig ist, der kann diese Darstellung schon seit längerer Zeit gegen eines von insgesamt sieben animierten Fahrzeugen austauschen, die in unterschiedlichen Farben ausgewählt werden können. Auf folgenden Screenshots könnt ihr das in der Maps-Oberfläche am Smartphone sehen.

google maps auto farben

Diese Auswahl kommt besonders in Android Auto zur Geltung, wo man sowohl als Fahrer als auch Beifahrer immer wieder einen Blick darauf wirft. Ich persönlich habe das auch erst aktiviert und angepasst, als es zu Android Auto gekommen ist. Bisher war die Anpassung allerdings nur über die Smartphone-App und nicht direkt über das Infotainment-Display möglich. Das wird sich laut eines Teardowns mit dem jüngsten Update ändern.

Laut den in der aktuellen Android Auto-Version gefundenen Strings sollen die Nutzer schon bald die Möglichkeit erhalten, das dargestellte Fahrzeug direkt am Infotainment-Display zu wechseln. Dabei dürfte wohl dieselbe Auswahl wie am Smartphone geboten werden, genau wissen wir das aber noch nicht. Fraglich allerdings, wie oft man das tatsächlich wechselt. Hat man sich einmal festgelegt, wird man das im Alltag wohl eher selten wechseln.

Ob und wann diese Funktion ausgerollt wird, lässt sich jetzt noch nicht sagen. Angesichts der zahlreichen kommenden Neuerungen in Android Auto ist das mit Sicherheit die kleinste Geschichte und dürfte daher nicht unbedingt oberste Priorität haben. Dennoch, ein nettes Feature, das wir vielleicht im Laufe des Jahres sehen werden.

» Ask Google Maps: Neue Gemini-Integration zeigt sich jetzt bei ersten Nutzern (Screenshots)

Vorschau Produkt Preis
2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser CarPlay Adapter für iOS 10+ & Android 11+, Wandelt kabelgebundenes CarPlay in Wireless um (Weiß) 2025 Verbesserter 2-in-1 Wireless CarPlay & Android Auto Adapter, OTTOCAST MINI Kabelloser CarPlay... Bei Amazon kaufen
UWECAN Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto Konvertieren Sie Verkabeltes Android Auto zu Wireless, Kompatible für Android 11.0 und Höher, für Autos ab 2017 UWECAN Android Auto Wireless Adapter, Wireless Android Auto Konvertieren Sie Verkabeltes Android... Bei Amazon kaufen
Spedal CL320 CarPlay & Android Auto Wireless Adapter – 2 IN 1 Konvertiert Wired zu Wireless, Plug & Play, Kompatibel mit Autos ab 2016, iOS 10+ & Android 11+, Mini & Stabil mit USB-C/A-Kabel Spedal CL320 CarPlay & Android Auto Wireless Adapter – 2 IN 1 Konvertiert Wired zu Wireless, Plug... Bei Amazon kaufen
Android Auto Wireless Adapter, für Autos mit kabelgebundenes Android Auto, Superschnelle Upgrade von Wired auf Wireless, Plug und Play, Stabile Verbindung, kompatibel mit Android Phone 11.0+ Android Auto Wireless Adapter, für Autos mit kabelgebundenes Android Auto, Superschnelle Upgrade... Bei Amazon kaufen
Abune Mini CarPlay Wireless Adapter & Android Auto Wireless Adapter, USB-A/USB-C, Kompatibel mit iOS 10+ & Android 11+, Plug & Play, Schnelle Stabile Verbindung, Kabelloses Upgrade Abune Mini CarPlay Wireless Adapter & Android Auto Wireless Adapter, USB-A/USB-C, Kompatibel mit iOS... Bei Amazon kaufen

Letzte Aktualisierung am 2026-02-11 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.


Teile diesen Artikel:

Facebook twitter Pocket Pocket
label 
Artikel kann bezahlte Werbelinks und Anzeigen enthalten.