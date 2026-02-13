Google Fotos: Neue Navigation wird jetzt ausgerollt – setzt auf schwebende Elemente (Screenshots)

Rund um die Fotoplattform Google Fotos gibt es derzeit wieder einige interessante Entwicklungen, die hauptsächlich auf der Integration der Gemini-KI basieren, doch auch an anderer Stelle zeigen sich Neuerungen: Die schon vor längerer Zeit aufgetauchte schwebende Navigationsleiste scheint sich jetzt im Rollout zu befinden. Diese hat einen großen Nachteil, der wohl nicht allen Nutzern gefallen dürfte.



Die Fotoplattform Google Fotos setzt seit jeher auf eine sehr schlanke Navigation, die sich am Smartphone hauptsächlich am unteren Displayrand befindet und dort den Wechsel zwischen den einzelnen Bereichen ermöglicht. Im Laufe der Jahre hatte sich die Navigation mehrfach vom unteren Rand zur Seite und auch wieder zurück verschoben, doch grundsätzlich war sie stets verankert. Dabei gab es immer wieder Unterschiede zwischen Mobil und Desktop, doch jetzt könnte dies vereinheitlicht werden.

Bereits seit über einem Jahr wird eine schwebende Navigation getestet, die sich jetzt bei immer mehr Nutzern zeigt. Dabei ändert sich die statische Leiste am unteren Displayrand in eine schwebende Leiste. Diese sitzt etwas höher, ist aber etwas kompakter gestaltet und permanent sichtbar. Darin finden sich die Einträge für die Hauptnavigation zwischen Fotos und Sammlungen, der Link zum hierzulande noch nicht verfügbaren Create-Tab sowie ein zusätzlicher FAB zur Suchfunktion.

Obige Screenshots zeigen, wie diese neue Designvariante aussieht, die sich unter iOS schon seit längerer Zeit zeigt und jetzt auch bei immer mehr Android-Nutzern auftaucht. Insgesamt ergibt das ein schickes Gesamtbild, denn es verschafft der App mehr Leichtigkeit und zeigt die Auflistungen der Fotogalerien bis zum unteren Displayrand. Gesamt betrachtet ist mit der neuen Variante noch mehr Platz für die eigentlichen Inhalte.

Der große Nachteil ist es allerdings, dass diese Leiste permanent gezeigt wird und sich nicht von selbst ausblendet. Selbst beim Scrollen bleibt sie erhalten, sodass in dieser Variante stets ein Element vor den eigentlichen Inhalten gezeigt wird. Würde sich diese Leiste im Google Maps-Stil von selbst ausblenden, wäre das sicherlich die bessere Variante. Ob der Rollout bereits begonnen hat oder es nur ein breiter Testlauf ist, muss sich noch zeigen.

» Google Fotos: Bilderchaos im Fotostream vermeiden – so könnt ihr Zeitstempel und Orte parallel verschieben

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-30 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.