Android: So lassen sich jetzt Tabs im Chrome-Browser anpinnen, organisieren und schneller finden (Video)

Es gibt mal wieder ein praktisches Update für den mobilen Browser Chrome für Android, auf das viele Nutzer gewartet haben dürften, die häufiger mit mehreren Tabs hantieren. Mit der neuesten Funktion ist es möglich, Browsertabs ähnlich wie am Desktop anzupinnen und diese darüber übersichtlicher zu organisieren und auffindbar zu machen. Wir zeigen euch, wie das funktioniert.



Desktopnutzer von Google Chrome kennen die Möglichkeit zum Anpinnen von Tabs schon seit vielen Jahren. Falls ihr es noch nie genutzt habt, hier eine schnelle Einführung: Das Anpinnen eines Tabs bewirkt, dass sich dessen Fläche in der Tableiste auf das Icon reduziert und diese ganz an den Anfang der Liste geschoben wird. Gibt es mehrere angepinnte Tabs, lassen sich diese untereinander verschieben, sie bleiben in ihrer Gruppierung aber stets vor dem ersten vollen Tab. Funktionell gibt es keine echten Unterschiede.

Jetzt wird diese Funktion endlich auch für die Android-Version ausgerollt, wo sie ganz ähnlich funktioniert: Um einen Tab anzupinnen, müsst ihr dessen Vorschaubild in der Tabübersicht gedrückt halten und anschließend im Kontextmenü den Eintrag für das Anpinnen auswählen. Der Tab rutscht ganz nach oben in die Liste, geht dadurch nicht in der Tabflut verloren und ist schneller verfügbar für den Aufruf. Auch in der mobilen Variante gilt, dass es mehrere angepinnte Tabs geben kann.

Das Anpinnen bringt keinen funktionellen Vorteil, sondern soll nur für mehr Übersicht sorgen. Das kann vor allem bei den Tabs hilfreich sein, die man in der Folgezeit immer wieder benötigen könnte. Vielleicht hat man aber auch einige Tabs permanent geöffnet, weil sie wichtige Informationen zeigen oder Web-Apps ausführen. Innerhalb von Tabgruppen lässt sich ein Tab nicht anpinnen, aber das ist in der Desktopversion auch nicht anders. Vielleicht wird man das irgendwann nochmal überarbeiten.

Die neue Funktion wurde schon vor gut zwei Monaten angekündigt, zeigt sich aber erst jetzt mit dem Rollout der aktuellen Version 144 bei vielen Nutzern.

