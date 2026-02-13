Android Update: Warten auf Android 17, wichtige Infos zum Update, Android am Desktop & Versionsverteilung

Die Android-Woche führt uns zur Mitte des Monats und hatte auch diesmal wieder einige interessante Dinge zu bieten, allen voran natürlich das Update auf Android 17 sowie das entstandene Chaos rund um Android 17. Wir haben euch aber auch die Zahlen zur Versionenverteilung präsentiert, berichten über ein Auto-Update und einiges mehr. In unserem wöchentlichen Android Update fassen wir alle aktuellen Entwicklungen noch einmal schnell und übersichtlich zusammen.



Eigentlich ist Mitte Februar in der Android-Welt nicht unbedingt eine spannende Zeit, doch in dieser Woche ist dennoch einiges passiert: Google hat eine neue Version veröffentlicht, eine weitere fast veröffentlicht, gibt den Fahrplan für Pixel-Nutzer vor und hat auch interessante Einblicke in die Versionsverteilung bekannt gegeben. Im Folgenden findet ihr wieder unseren gewohnten Rückblick auf die letzten sieben Tage rund um die Android-Produkte. Für mehr Details klickt auf die jeweiligen Artikel.

Aktuelle Android-Verteilung

Nach vielen Monaten hat Google endlich wieder neue Zahlen zur Verteilung der Android-Versionen veröffentlicht. Diese zeigen uns, wie es mit der Verbreitung der aktuellen Betriebssysteme Android 16 und Android 15 aussieht sowie natürlich auch der Restverbreitung der älteren Versionen.

» Aktuelle Zahlen zur Verteilung der Android-Versionen

So geht es mit Android am Desktop weiter

Google startet mit Android auf dem Desktop. Sowohl mit einer angepassten Android-Version als auch mit Aluminium OS, was wiederum Auswirkungen auf ChromeOS, die Chromebooks und die geplanten Android-PCs hat. Wir fassen das Ganze einmal für euch zusammen, inklusive Googles Zeitpläne.

» So geht es jetzt mit Android, Aluminium und ChromeOS am Desktop weiter









Android-Smartphone aus der Ferne sperren

Wir zeigen euch, wie sich ein Android-Smartphone sehr einfach aus der Ferne sperren lässt. Alles was ihr dazu benötigt, ist die Telefonnummer des Geräts. Das kann in einigen Fällen sehr hilfreich sein.

» So könnt ihr euer Android-Smartphone bei Verlust aus der Ferne sperren

Android 16 QPR3 Beta 2.1

Google hat mit Android 16 QRP3 Beta 2.1 die letzte Vorabversion des letzten Android 16-Release veröffentlicht. Diese Version steht für alle Nutzer im Beta-Kanal zum Download und zur Installation bereit. Wir zeigen euch die Neuerungen.

» Google veröffentlicht letzte Android 16 QPR3 Beta

Android 16 und Android 17 mit großen Updates

Android 16 ist da, Android 17 kommt. Für Pixel-Nutzer im Beta-Kanal gibt es etwas sehr Wichtiges zu beachten, das ihr nicht verpassen solltet. Wir zeigen euch, wie ihr euch als Beta-Nutzer jetzt verhalten müsst.

» Das sollten Pixel-Nutzer bei den kommenden Android 16- und Android 17-Updates beachten

Android 17 ist (nicht) da

Google hat den Start von Android 17 angekündigt, der am Mittwoch als erste Beta erscheinen sollte. Die gesamte Tech-Welt hat berichtet, doch Google selbst hat nicht geliefert…

» Google wollte Android 17 veröffentlichen – tat es aber nicht









Wo ist Android 17?

… aber warum hat Google nicht geliefert? Wir versuchen einmal, hinter die Kulissen zu blicken, warum Google die erste Android 17 Beta doch nicht veröffentlicht und für die Pixel-Smartphones ausgerollt hat. Außerdem spekulieren wir darüber, wann es soweit sein könnte.

» Darum hat Google den Android 17-Start abgesagt

Android Auto mit neuer Fahrzeugauswahl

Android Auto sollte es schon bald ermöglichen, das Design des dargestellten Fahrzeugs während einer aktiven Navigation direkt am Display anzupassen. Der Griff zum Smartphone soll dafür nicht mehr notwendig sein.

» Android Auto ermöglicht Fahrzeugauswahl direkt am Display

