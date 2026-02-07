Android-Verteilung: Googles Update-Turbo stottert ganz gewaltig – die aktuellen Zahlen im Überblick (Infografik)

Google veröffentlicht jedes Jahr eine neue Major-Version von Android, die innerhalb kürzester Zeit auf alle aktiv unterstützten Pixel-Smartphones und weitere Flaggschiff-Geräte anderer Hersteller ausgerollt wird. Doch in der großen Masse des Smartphones-Marktes lassen Versionen-Updates oft lange auf sich warten. Jetzt hat Google interessante neue Zahlen zur Verteilung der Android-Versionen veröffentlicht.



Aktuelle Zahlen zur Verteilung der Android-Versionen sind mittlerweile sehr rar, denn Google veröffentlicht diese nur etwa einmal pro Jahr – manchmal gar mit noch längerer Wartezeit dazwischen. Während man vor einigen Jahren einen monatlich aktuellen Einblick in die Zahlen gegeben hat, müssen wir uns jetzt länger gedulden. Wenn man sich die Zahlen anschaut, wird auch schnell klar, warum diese für Google kein Grund zum Jubeln sind.

Wir haben erst kürzlich berichtet, dass Android 16 nur auf 7,5 Prozent aller Smartphones läuft – und das sieben Monate nach dem Release und kurz vor dem Start der ersten Android 17-Vorabversion. Es gab Zeiten, in denen das gute Zahlen gewesen wären, doch nach zahlreichen internen Verbesserungen und Update-Turbos sollten die Zahlen deutlich besser sein. Zuletzt konnte man allerdings den Eindruck gewinnen, dass Google diesen Kampf gegen die Windmühlen der Smartphone-Hersteller aufgegeben hat.

Wie ihr in der folgenden Auflistung sehen könnt, sind die Zahlen alles andere als gut. Das aktuelle Android 16 steht in puncto Verbreitung gerade einmal auf dem 7. Platz. Bis runter zu Android 11 sind alle Android-Versionen noch im zweistelligen Bereich unterwegs. Selbst das vor eineinhalb Jahren veröffentlichte Android 15 kommt auf nicht einmal 20 Prozent Anteil. Nehmen wir einmal 3 Prozent als Wahrnehmungsgrenze, liegt gar noch Android 9 Pie in diesem Bereich.









Android 16: 7,5 Prozent

Android 15: 19,3 Prozent

Android 14: 17,2 Prozent

Android 13: 13,9 Prozent

Android 12: 11,4 Prozent

Android 11: 13,7 Prozent

Android 10: 7,8 Prozent

Android 9: 4,5 Prozent

Android 8.x: 3,1 Prozent

Android 7.x: 0,8 Prozent

Android 6: 0,4 Prozent

Android 5.x: 0,4 Prozent

Vermutlich wird Google die Fragmentierung von Android niemals in den Griff bekommen. So lange die Update-Verantwortung bei den Smartphone-Herstellern liegt, ist das der absolute Flaschenhals und eine Schwachstelle, die man nicht in der Hand hat. Wer zuverlässige und langjährige Updates möchte, kommt auch weiterhin um Google Pixel nicht herum.

» Pixel-Smartphones: 2026 wird für Google zum Rekordjahr – Marktforscher erwarten 20 Prozent Wachstum

[9to5Google]

Letzte Aktualisierung am 2026-01-31 / Bilder von der Amazon Product Advertising API / Affiliate Links, vielen Dank für eure Unterstützung! Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.