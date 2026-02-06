Pixel Update: Großes Feature Drop kommt, noch längere Updates für viele Nutzer, neue Pixel 10a Infos & mehr

Die zu Ende gehende Pixel-Woche war wieder sehr interessant und hat uns vor allem in puncto Updates und neue Geräte einige Einblicke gebracht. Zunächst hat Google das Februar-Update veröffentlicht, hat die Update-Garantie für das Pixel Tablet verlängert, es gibt viele neue Pixel 10a-Infos und noch einiges mehr. Wie gewohnt blicken wir auf die letzten sieben Tage mit den Pixel-Produkten zurück und fassen alles Wichtige in unserem wöchentlichen Pixel Update in einer schnellen Übersicht zusammen.



Das Pixel-Jahr 2026 wird sehr interessant werden, das hat sich auch in dieser Woche noch einmal gezeigt. Denn Marktforscher sehen enormes Potenzial, wir berichten über das bald erscheinende Pixel 10a, über die verlängerte Update-Garantie für das Pixel Tablet und noch vieles mehr. Schaut euch das interessante Februar-Update mit einem Novum an. Es war einiges los in der Pixel-Welt, das wir natürlich auch in dieser Woche wieder schnell und übersichtlich zusammenfassen wollen. Für mehr Details zu den einzelnen Themen klickt auf die jeweiligen Artikel.

Google verlängert Updates für Pixel Tablet

Gute Nachrichten für alle Nutzer des Pixel Tablet: Statt die Update-Garantie schon in diesem Sommer auslaufen zu lassen, wie es eigentlich geplant gewesen ist, legt Google noch einmal zwei Jahre oben drauf. Damit kommt das bisher letzte Tablet aus dem Hause Google auf fünf Jahre Updates.

» Google verlängert Updates für das Pixel Tablet

Das Februar-Update ist da

Google hat das Februar-Update für die Pixel-Smartphones veröffentlicht, das ein echtes Novum mitbringt. Das ist zwar nicht unbedingt erfreulich, passt aber sehr gut zum Android-Update aus derselben Woche.

» Google veröffentlicht Februar-Update für alle Pixel-Geräte









Ein gutes Jahr für die Pixel-Smartphones

Marktforscher sehen großes Potenzial in den Pixel-Smartphones für dieses Jahr. Glaubt man deren Angaben, dann wird Google in diesem Jahr um bis zu 20 Prozent mehr Smartphones verkaufen als noch im Jahr zuvor – und das, nachdem es auch in den letzten Jahren immer steil nach oben gegangen ist. Google ist offenbar auf einer echten Erfolgswelle, deren Ende noch lange nicht abzusehen ist.

» Google soll mit Pixel 2026 ein Rekordjahr haben

Viel Neues zum Pixel 10a

Es gibt viele neue Informationen zum Pixel 10a, die wir euch in den folgenden Artikeln zusammenfassen. Es gibt interessante neue Informationen zu den Smartphones, viele neue Fotos, wir zeigen euch das Pixel 10a in allen Farben und vieles mehr. Außerdem hat Google das Gerät nun offiziell angekündigt bzw. die Präsentation für ein konkretes Datum in Aussicht gestellt.

» Google kündigt den Start des Pixel 10a an

» Pixel 10a zeigt sich auf vielen neuen Bildern

» Pixel 10a zeigt sich jetzt in allen Farben









Pixel Feature Drop – neue Funktionen kommen

Schon bald steht das nächste Pixel Feature Drop inklusive Android 16 QPR3 an. Und dieses wird vieles im Gepäck haben, das schon jetzt bekannt ist. Wir fassen euch einmal die wichtigsten Neuerungen zusammen, die in wenigen Wochen auf eure Pixel-Smartphones ausgerollt werden.

» Google bringt viele neue Funktionen auf die Pixel-Smartphones

